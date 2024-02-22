محمد عساف يبكي في أول ظهور بعد حرب غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حلّ الفنان الفلسطيني محمد عساف ضيفاً في بودكاست "تخيل" الذي يعرض على "يوتيوب" مع الإعلامي طارق سكيك، وتحدّث عن المعاناة التي يعيشها أهل غزة بعد 4 أشهر من الحرب.ولم يستطع ابن قطاع غزة، تمالُك دموعه أثناء الحديث عن الحرب، ووصف عساف شعوره "بالخجل والعجز، كونه غير قادر على تغيير أي شيء".وأشار في حديثه إلى هول المشاهد المنقولة من القطاع قائلاً :"أهلنا في غزة شافوا اللي ما بنشاف في الأفلام".



وتابع عساف: "في داخل كل أحد فينا غصة، خصوصي اللي الهم أهل في الداخل، نحن ومصدومون ومدمّرون".



وأوضح عساف التغيرات التي أسلفتها الحرب على شخصيته قائلاً :"ما حدث غيرني شخصياً، أفكر بكل شي وبشكل كبير".



وينحدر الفنان محمد عساف من منطقة خان يونس الواقعة في قطاع غزة، إذ شدد عساف على إصرار الغزيين على الحياة، مؤكداً "لا يمكن فقدان الأمل رغم التضحيات، غزة شعب ولّاد، والأمل بالله دوماً".

وبالحديث عن الحرب عبّر عساف عن محاولاته الدائمة بتقديم المساعدة لأبناء القطاع قائلاً:"حاولت الدعم بما يمكن، من خلال صوتي ومواقع التواصل الاجتماعي، وكنت أنشر عن الحرب بشكل مستمر".

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