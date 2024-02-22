خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في آذار

MENAFN - Al Wakeel News)قالت خطوط بروكسل الجوية اليوم الخميس إنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل بداية من 24 آذار.



ومثل العديد من شركات الطيران الأخرى، علقت شركة الطيران البلجيكية الرحلات إلى إسرائيل بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من اكتوبر الماضي



وقالت الشركة في بيان إن قرار استئناف الرحلات الجوية اتُخذ“بعد دراسة متأنية بالتعاون مع جميع الإدارات المعنية”.



وستبدأ شركة الطيران التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا من بروكسل إلى تل أبيب.



وأصبحت يونايتد إيرلاينز يوم الأربعاء أول شركة طيران أمريكية تعلن عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

