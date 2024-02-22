Thursday, 22 February 2024 03:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في آذار

2/22/2024 6:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت خطوط بروكسل الجوية اليوم الخميس إنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل بداية من 24 آذار.


ومثل العديد من شركات الطيران الأخرى، علقت شركة الطيران البلجيكية الرحلات إلى إسرائيل بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من اكتوبر الماضي


وقالت الشركة في بيان إن قرار استئناف الرحلات الجوية اتُخذ“بعد دراسة متأنية بالتعاون مع جميع الإدارات المعنية”.


وستبدأ شركة الطيران التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا من بروكسل إلى تل أبيب.


وأصبحت يونايتد إيرلاينز يوم الأربعاء أول شركة طيران أمريكية تعلن عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.


MENAFN22022024000208011052ID1107885429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث