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أورسولا فون دير لاين: مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي معلقة حاليا

2/22/2024 6:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة بوليتيكو عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي معلقة حاليا.


وقالت للصحيفة: "بحسب افتراضاتي، لن يكون الأمر جاهزا قبل الانتخابات الأوروبية، ولكن بعد ذلك، نظرا لتطور المواقف التفاوضية المختلفة، قد يستغرق ذلك بعض الوقت".
وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية "لا تزال تعمل على إطار المفاوضات، ومع بداية الصيف سنكون جاهزين".


وبحسب الصحيفة الأمريكية، قد يكون هذا بسبب استياء بعض دول الاتحاد الأوروبي من حقيقة أن المناقشات حول انضمام أوكرانيا إلى المجتمع ستتم مباشرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، المقرر إجراؤها في الفترة من 6 إلى 9 يونيو القادم.


بالإضافة إلى ذلك، كان لاحتجاجات المزارعين في العديد من الدول الأوروبية دور في ذلك على خلفية ارتفاع الواردات من الحبوب الأوكرانية.


وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن ترسل المفوضية الأوروبية البرنامج إلى دول الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه "في غضون أسابيع قليلة"، ثم تتم مناقشته واتخاذ قرار ببدء المفاوضات.


هذا ويخشى الساسة الغربيون والأوكرانيون أنه في حال لم تكن هنغاريا جاهزة إلا بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، فقد تتمكن بودابست، التي ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من بروكسل في تموز، من إبطاء العملية الإضافية من خلال مناقشات مطولة.

RT

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