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تصدير الخضار والفواكه للاحتلال تثير غضب العديد على منصات مواقع التواصل .. استمع

2/22/2024 6:10:00 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    تصدير الخضار والفواكه للاحتلال تثير غضب العديد على منصات مواقع التواصل .. استمع 02/22/2024 - 14:07 عمان ن

    بيانات حول تصدير الخضار والفواكه للاحتلال تثير تفاعل وغضب العديد على منصات مواقع التواصل ...

    بعد ظهور بيانات رسمية من وزارة الزراعة الإسرائيلية، لقائمة الدول التي واصلت تصّدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة، وقد كشفت البيانات أن شركات من تركيا والأردن هي أكثر من صدّر هذه المنتجات لإسرائيل.

    محمد يقول :نعم تحرير دولة مسلمة يتطلب تصدير
    الخضار والفواكه
    لمحتلها بدلا من كسر حصاره بالقوة ماهي حجتك في هذا ايضا ؟! نصيحة يا أخي لاتأخذك العزة بالاثم والحقيقة امامك

    وقالت سوار :مجلس النواب وينه من كل يلي قاعد يصير ؟
    شو قدم خلال هاي الحرب كلها وينه من تصدير الخضار ومن اتفاقيات الخزي والعار؟ كل مرة بثبتلنا انه مهمش فوق تهميشه اصلا وانه كذبة كبيرة ما الها اي داعي . بدي اعيش لليوم يلي يتم حله نهائياً فيه

    وهدى صوالحة : أيحتاج تُجّار العار "الخُضار" لقرار (منع التصدير) من الحكومة الراضية عن تصدير الخضار للكيان !؟أما فيكم ما يمنع العار ،،أو من اعتاد الذلّ يرى في معاونة عدوّنا وقاتل أهلنا مصلحة!؟ كيف يعيش بيننا هؤلاء الوحوش !؟

    و منى الخطيب تقول :في ناس تدافع عن الجسر البري و تصدير الخضار للاحتلال

    والله العظيم ما بمزح

    فعلقت هبة :نفسي أعرف ليش مصدومين من موضوع تصدير الخضار للإحتلال ترا والله يمكن قبل حوالي خمس سنين في شخص حكالنا إنه التجار بستوردوا مانجا من الإحتلال وكانوا يشيلوا الورقه عن حبة المانجا مكتوب عليها made in Israel عشان الناس ترضى تشتريها

    ترا موضوع التبادل التجاري موجود من زمان

    وبتول خليلي تقول : أوقفوا تصدير الخضار

    أوقفوا جسر العار
    .. الجسر البري خيانة

    كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.

    Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · تصدير الخضار والفواكه للاحتلال تثير غضب العديد على منصات مواقع التواصل .. استمع أخبار بودكاست أضف تعليقك Radio Al-Balad

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