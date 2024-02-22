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- Amman Net)
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تصدير الخضار والفواكه للاحتلال تثير غضب العديد على منصات مواقع التواصل .. استمع 02/22/2024 - 14:07 عمان ن
بيانات حول تصدير الخضار والفواكه للاحتلال تثير تفاعل وغضب العديد على منصات مواقع التواصل ...
بعد ظهور بيانات رسمية من وزارة الزراعة الإسرائيلية، لقائمة الدول التي واصلت تصّدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة، وقد كشفت البيانات أن شركات من تركيا والأردن هي أكثر من صدّر هذه المنتجات لإسرائيل.
محمد يقول :نعم تحرير دولة مسلمة يتطلب تصدير
الخضار والفواكه
لمحتلها بدلا من كسر حصاره بالقوة ماهي حجتك في هذا ايضا ؟! نصيحة يا أخي لاتأخذك العزة بالاثم والحقيقة امامك
وقالت سوار :مجلس النواب وينه من كل يلي قاعد يصير ؟
شو قدم خلال هاي الحرب كلها وينه من تصدير الخضار ومن اتفاقيات الخزي والعار؟ كل مرة بثبتلنا انه مهمش فوق تهميشه اصلا وانه كذبة كبيرة ما الها اي داعي . بدي اعيش لليوم يلي يتم حله نهائياً فيه
وهدى صوالحة : أيحتاج تُجّار العار "الخُضار" لقرار (منع التصدير) من الحكومة الراضية عن تصدير الخضار للكيان !؟أما فيكم ما يمنع العار ،،أو من اعتاد الذلّ يرى في معاونة عدوّنا وقاتل أهلنا مصلحة!؟ كيف يعيش بيننا هؤلاء الوحوش !؟
و منى الخطيب تقول :في ناس تدافع عن الجسر البري و تصدير الخضار للاحتلال
والله العظيم ما بمزح
فعلقت هبة :نفسي أعرف ليش مصدومين من موضوع تصدير الخضار للإحتلال ترا والله يمكن قبل حوالي خمس سنين في شخص حكالنا إنه التجار بستوردوا مانجا من الإحتلال وكانوا يشيلوا الورقه عن حبة المانجا مكتوب عليها made in Israel عشان الناس ترضى تشتريها
ترا موضوع التبادل التجاري موجود من زمان
وبتول خليلي تقول : أوقفوا تصدير الخضار
أوقفوا جسر العار
.. الجسر البري خيانة
كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · تصدير الخضار والفواكه للاحتلال تثير غضب العديد على منصات مواقع التواصل .. استمع أخبار بودكاست أضف تعليقك Radio Al-Balad
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