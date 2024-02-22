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الاحتلال يحاصر منزلين شرق بيت لحم

2/22/2024 6:09:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، منزلين في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزل المواطن عيسى علي صلاح زواهرة، الذي تدعي أن نجليه مهند وكاظم نفذا عملية إطلاق نار قرب حاجز زعيم العسكري شرق مدينة القدس.

وأضاف، أن قوات الاحتلال تحاصر في هذه الأثناء منزل المواطن عزام أحمد الوحش، بحجة مشاركته نجله مع الشابين الآخرين في عملية إطلاق النار.

وادعت الشرطة الإسرائيلية، أن جنديا قُتل وثمانية آخرين أصيبوا في إطلاق النار عند الحاجز.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز الزعيم الذي يفصل مدينة القدس عن شرقها، ما تسبب بازدحامات مرورية في الطرقات المؤدية إلى جنوب الضفة وبلدات وقرى جنوب وشرق القدس.

كما أغلقت حاجز الكونتينر العسكري شرق أبو ديس، وحاجز الزعيم شرق القدس أمام المشاة والمركبات، ونصبت حواجز مفاجئة في سلوان وراس العمود والطور والعيسوية وشعفاط.

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