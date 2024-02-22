الاحتلال يحاصر منزلين شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، منزلين في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزل المواطن عيسى علي صلاح زواهرة، الذي تدعي أن نجليه مهند وكاظم نفذا عملية إطلاق نار قرب حاجز زعيم العسكري شرق مدينة القدس.
وأضاف، أن قوات الاحتلال تحاصر في هذه الأثناء منزل المواطن عزام أحمد الوحش، بحجة مشاركته نجله مع الشابين الآخرين في عملية إطلاق النار.
وادعت الشرطة الإسرائيلية، أن جنديا قُتل وثمانية آخرين أصيبوا في إطلاق النار عند الحاجز.
وأغلقت قوات الاحتلال حاجز الزعيم الذي يفصل مدينة القدس عن شرقها، ما تسبب بازدحامات مرورية في الطرقات المؤدية إلى جنوب الضفة وبلدات وقرى جنوب وشرق القدس.
كما أغلقت حاجز الكونتينر العسكري شرق أبو ديس، وحاجز الزعيم شرق القدس أمام المشاة والمركبات، ونصبت حواجز مفاجئة في سلوان وراس العمود والطور والعيسوية وشعفاط.
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