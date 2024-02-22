التماس يطالب بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى بالسجون الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قدمت منظمات حقوقية "إسرائيلية” اليوم، الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا، طالبت من خلاله بالسماح لمندوبي الصليب الأحمر بزيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية الذين يحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ولدى مصلحة السجون، وتقديم معلومات للصليب الأحمر حول جميع الأسرى الفلسطينيين.

ويأتي الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن، أطباء لحقوق الإنسان، المركز للدفاع عن الفرد و"غيشا - مسلك"،

في أعقاب منع الاحتلال زيارات الصليب الأحمر بالكامل، والتوقف عن تزويد معلومات حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، منذ بدء الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وجاء في الالتماس أنه بموجب القانون الدولي، فإنه“حتى إذا خرق أحد الجانبين واجباته التي تنص عليها قوانين الحروب، فإن هذا لا يعفي الجانب الآخر من هذه الواجبات. ولذلك، بالرغم من أن“حماس” تحتجز 134 مخطوفا“إسرائيليا” في ظروف رهيبة، ولا تزود تفاصيل بشأنهم وتمتنع عن السماح للصليب الأحمر بزيارتهم، فإنه لا يزال يسري على الاحتلال واجب السماح بزيارات كهذه لدى الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لديها"، حسبما جاء في بيان المنظمات الحقوقية الأربع.

واعتبرت المنظمات الأربع في التماسها أن "إسرائيل هي دولة قانون وعليها العمل كونها كذلك، وواجباتها تجاه من تحتجزهم لا تتغير بسبب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية من جانب حماس".

وذكر الالتماس أن مصلحة السجون تحتجز حاليا حوالي 9 آلاف أسير ومعتقل أمني فلسطيني، ووفقا لتقديرات هناك أكثر من ألف معتقل آخر من قطاع غزة محتجزين لدى جيش الاحتلال، "وذلك إضافة إلى حوالي 1500 أسير ومعتقل جنائي فلسطيني في مصلحة السجون".

وشدد الالتماس على أن الأسرى والمعتقلين الأمنيين في منشآت جيش الاحتلال ومصلحة السجون يقبعون في ظروف قاسية، وبحسب شهادات يتعرضون لعنف وإذلال شديدين.

وأضاف الالتماس أنه بموجب شهادات، فإن ثمانية معتقلين على الأقل استشهدوا خلال احتجازهم، بينهم اثنان لدى الجيش وستة لدى مصلحة السجون، وفيما اكتشف على اثنين منهم على الأقل علامات تدل على ممارسة عنف شديد بحقهما.

ولفت الالتماس إلى أن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين يستحقون زيارات الصليب الأحمر بموجب القانون الدولي والقانون "الإسرائيلي"، وأن واجب السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين وتزويده بمعلومات حول المحتجزين بأيدي الاحتلال، يتعزز أكثر في ظل التخوف من تصاعد المس بحقوق المحتجزين الذين ينتمون "لسكان العدو".



