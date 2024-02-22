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مستعربون يختطفون طالبين من أمام مدخل جامعة بيرزيت

2/22/2024 6:09:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اختطفت وحدات خاصة إسرائيلية من "المستعربين" التابعة لقوات الاحتلال، اليوم الخميس، طالبين من أمام مدخل جامعة بيرزيت، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستعربين اختطفوا
رئيس مجلس الطلبة صالح ماجد حسن، والطالب عمرو زلوم، من أمام المدخل الغربي لحرم الجامعة.

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