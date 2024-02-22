مستعربون يختطفون طالبين من أمام مدخل جامعة بيرزيت

مستعربون يختطفون طالبين من أمام مدخل جامعة بيرزيت
التاريخ
2/22/2024 6:09:23 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اختطفت وحدات خاصة إسرائيلية من "المستعربين" التابعة لقوات الاحتلال، اليوم الخميس، طالبين من أمام مدخل جامعة بيرزيت، شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستعربين اختطفوا
رئيس مجلس الطلبة صالح ماجد حسن، والطالب عمرو زلوم، من أمام المدخل الغربي لحرم الجامعة.
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