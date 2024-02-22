Thursday, 22 February 2024 03:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاقتصاد الألماني يواصل الانكماش بأكثر من التوقعات في فبراير

2/22/2024 6:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مسح أولي نُشر، البوم الخميس، أن انكماش الاقتصاد الألماني زاد في فبراير إذ لم يتمكن تحسن طفيف في نشاط الخدمات من تعويض تدهور حاد مفاجئ في قطاع التصنيع.
وانخفض مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 46.1 نقطة في فبراير مقابل 47.0 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يتعارض مع التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز بالارتفاع إلى 47.5 نقطة.
وبهذا يستمر انخفاض المؤشر المجمع عن مستوى خمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي في فبراير ويسجل أسرع وتيرة للتراجع منذ أكتوبر.
ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المجمع قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.













MENAFN22022024000208011052ID1107885419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث