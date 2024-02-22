بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.19 % إلى مستوى 2465 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2443 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.
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