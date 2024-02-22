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لاتهامه في قضية اعتداء على شابة.. الحكم على داني ألفيس بالسجن 4 سنوات

2/22/2024 6:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت محكمة برشلونة، حكمًا على البرازيلي داني ألفيس نجم البرسا السابق، بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بتهمة الاعتداء الجنسي.

وشمل قرار المحكمة، تغريم ألفيس 150 ألف يورو، وفرض أمر تقييدي عليه لمدة 9 سنوات، و5 سنوات تحت الإشراف بداية من لحظة الإفراج.

وواجه ألفيس طلبًا من مكتب المدعي العام بالسجن 9 سنوات، وتعويض الضحية بمبلغ 150 ألف يورو، في جرمة الاعتداء الجنسي، وطالبت النيابة الخاصة التي رفعتها المحامية إستر غارسيا دفاعاً عن الضحية، بأقصى عقوبة منصوص عليها في هذا النوع من القضايا، ضد اللاعب وهي السجن 12 عامًا.

وتم القبض على ألفيس ووضعه في السجن يناير من العام الماضي 2023، لمحاكمته جنائيًا بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في ملهى ليلي ببرشلونة عام 2022، قبل أن يتم الحكم عليه خلال الساعات القليلة الماضية.

ويعد داني ألفيس ثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تحقيقًا للألقاب، برصيد 43 بطولة، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فض الشراكة مع البرازيلي بعدما حقق لقبًا مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي.

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