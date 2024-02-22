لاتهامه في قضية اعتداء على شابة.. الحكم على داني ألفيس بالسجن 4 سنوات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت محكمة برشلونة، حكمًا على البرازيلي داني ألفيس نجم البرسا السابق، بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بتهمة الاعتداء الجنسي.
وشمل قرار المحكمة، تغريم ألفيس 150 ألف يورو، وفرض أمر تقييدي عليه لمدة 9 سنوات، و5 سنوات تحت الإشراف بداية من لحظة الإفراج.
وواجه ألفيس طلبًا من مكتب المدعي العام بالسجن 9 سنوات، وتعويض الضحية بمبلغ 150 ألف يورو، في جرمة الاعتداء الجنسي، وطالبت النيابة الخاصة التي رفعتها المحامية إستر غارسيا دفاعاً عن الضحية، بأقصى عقوبة منصوص عليها في هذا النوع من القضايا، ضد اللاعب وهي السجن 12 عامًا.
وتم القبض على ألفيس ووضعه في السجن يناير من العام الماضي 2023، لمحاكمته جنائيًا بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في ملهى ليلي ببرشلونة عام 2022، قبل أن يتم الحكم عليه خلال الساعات القليلة الماضية.
ويعد داني ألفيس ثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تحقيقًا للألقاب، برصيد 43 بطولة، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فض الشراكة مع البرازيلي بعدما حقق لقبًا مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN22022024000110011019ID1107885368
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.