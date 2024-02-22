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قرقاش: قيادة الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل الإيجابية بين الدول

2/22/2024 6:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن قيادة الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل الإيجابية بين الدول وخاصة الاقتصادية والتكنولوجية باعتبارها جسراً للعلاقات الإيجابية بين الدول.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس "سعدت بالمشاركة في «حوار رايسينا» في نيودلهي مع وزراء خارجية الهند وهولندا وتنزانيا ورئيس بوليفيا السابق في جلسة حول آفاق وتحديات النظام الدولي، أكدت خلالها رؤية الإمارات وحرص قيادتها على بناء جسور التواصل وخاصة الاقتصادية والتكنولوجية باعتبارها جسراً للعلاقات الإيجابية بين الدول".

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