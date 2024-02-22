كوريا الجنوبية تجمد سعر الفائدة لمدة عام مع استمرار ارتفاع ديون الأسر

جمد البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة التاسعة على التوالي، الخميس، وسط مخاوف بشأن اعتدال التضخم بشكل أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.

وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، بأن مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي، أبقى على سعر الفائدة بدون تغيير عند 3.5%، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع.

وتمسك البنك بتجميد أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر ويناير، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية منذ أبريل 2022 وحتى يناير 2023.

وجاء تجميد سعر الفائدة في الوقت الذي أظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على انتعاش الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئاً وسط تراجع الضغوط التضخمية.

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