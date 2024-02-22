«متحف المستقبل» يستقبل أكثر من 400 من الأطفال أصحاب الهمم وكبار المواطنين

استقبل "متحف المستقبل" اليوم أكثر من 400 طفل من أصحاب الهمم ومجموعة من كبار المواطنين في زيارة خاصة تم تنظيمها بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لافتتاحه رسمياً.



واطلع الأطفال وكبار المواطنين ومرافقيهم خلال الزيارة على مختلف أقسام المتحف، بما في ذلك طابق "أبطال المستقبل" الذي صمم خصيصاً لتشجيع الأطفال على اكتشاف العالم من حولهم وتعزيز مهاراتهم لمواجهة تحديات المستقبل بطرق مبتكرة، بالإضافة إلى توفير خدمات استثنائية خصيصًا لكبار المواطنين، بما في ذلك مناطق استراحة ومسارات ملائمة لتجربة الزيارة بكل راحة ويسر. كما تضمنت الجولة محطة الفضاء المدارية "أمل" ومختبر إعادة تأهيل الطبيعة، والواحة، ومعرض "مستقبلنا اليوم".

وتم تنظيم هذه الزيارة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ومركز تقارب لتأهيل وإعداد الأجيال، ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، ونادي الثقة للمعاقين، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومركز ماي مكسيموس، وجمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومجموعة إدوسكان التعليمية، ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

الجدير بالذكر أن "متحف المستقبل" استضاف أكثر من 2 مليون زائر من 172 دولة حول العالم خلال عام كامل منذ افتتاحه رسمياً في 22 فبراير 2022، وشهد تنظيم أكثر من 280 حدث وفعالية بارزة على المستوى المحلي والعالمي استقطبت أكثر من 20 ألف مشارك من حول العالم، كما استقبل أكثر من 40 من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء من مختلف بلدان العالم خلال زياراتهم الرسمية لدولة الإمارات، إضافة إلى استضافة 370 وفداً إعلامياً لتسليط الضوء على رؤية دبي والإمارات للمستقبل.





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