هل تناول اللحوم الحمراء يسبب السرطان؟

تعتبر اللحوم وخاصة الحمراء منها من الأطعمة المحببة للكثيرين رغم المخاوف من بعض المشاكل الصحية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة وزيادة الوزن.



ومن لحم الضأن إلى لحم البقر إلى شرائح اللحم الأحمر، التي تعد من أفضل مصادر فيتامين ب 12، فلا يزال الأطباء ينصحونك بالحذر من تناولها، وكثيراً ما يثار الجدل حول فائدة اللحوم الحمراء وأضرارها وما إذا كان تناولها يسبب السرطان أم لا.

وكشفت مايوري راستوجي، الأستاذ المساعد بقسم التغذية والحمية بجامعة شاردا الهندية، آثار تناول اللحوم الحمراء على الصحة، مؤكدة أن العلماء أجروا العديد من الدراسات لحسم الجدل بشأن هذه القضية الشائكة حول فوائد وأضرار تناول اللحوم الحمراء.

وقالت على الرغم من أن اللحوم الحمراء، وخاصة الأنواع المصنعة، يمكن أن تكون مصدرًا جيدًا للحديد والبروتين، إلا أن استهلاك الكثير منها يمكن أن يزيد من فرصة الإصابة بأمراض معينة، مضيفة أن الاعتدال والتوازن مهمان، كما هو الحال في العديد من مجالات التغذية الأخرى، ويجب على الناس التفكير في عاداتهم الغذائية العامة وأهدافهم الصحية عند اختيار الأطعمة.

وأضافت أن لحوم البقر والضأن هي أمثلة على اللحوم الحمراء التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد والزنك والعديد من الفيتامينات (بما في ذلك B12)، لكنها قد تشمل أيضًا مستويات عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، وكلاهما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

وأكدت مايوري أن الاعتدال أمر بالغ الأهمية، على الرغم من أن بعض البيانات تشير إلى وجود صلة بين تناول اللحوم الحمراء والآثار الصحية السلبية، فإن استهلاك اللحوم الحمراء باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن قد لا يأتي دائمًا بمخاطر صحية خطيرة، وهناك العديد من مصادر البروتين الأخرى المتاحة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن المخاوف الصحية المحتملة المرتبطة باللحوم الحمراء، بما في ذلك الأسماك والدواجن والبقوليات والمكسرات والبذور وبدائل اللحوم النباتية.





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