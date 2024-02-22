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وكيله يكشف.. هل يدرب كلوب بايرن ميونخ؟

2/22/2024 5:21:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحدث مارك كوتشيكي وكيل أعمال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن إمكانية تولي الأخير تدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل، بعدما أعلن البافاري خلال الساعات الماضية، رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري.

وبرز كلوب كأحد المرشحين البارزين لخلافة توخيل، بعدما أكد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

وقال كوتشيكي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لن يقوم يورغن كلوب بتدريب أي نادٍ أو منتخب لمدة عام بعد هذا الموسم الحالي، ويبقى ذلك دون تغيير".

وسبق لكلوب العمل في ألمانيا، مع فريقي ماينز وبوروسيا دورتموند، وخسر مع الأخير نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 أمام بايرن ميونخ.

ويتصدر كلوب رفقة ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وقاد الريدز إلى دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، ونهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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