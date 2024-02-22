البحث عن جاسوس برشلونة.. شركة تفتيش للعثور على الميكروفونات المزروعة

حالة من الشك انتابت مسؤولو نادي برشلونة بوجود جاسوس بينهم نتيجة تسريب كافة تفاصيل الفريق للصحافة

انتابت حالة من الشك مسؤولي نادي برشلونة، والمدير الفني للفريق الأول تشافي هيرنانديز، وكذلك لاعبو الفريق الكتالوني بوجود جاسوس بينهم، نتيجة تسريب كافة تفاصيل الفريق للصحافة ووسائل الإعلام.

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، تم الاتفاق مع وكالة مباحث، للعثور عن الميكروفونات المزروعة داخل غرف ملابس برشلونة، وحتى داخل الحمامات بحسب اقتناعهم، من أجل معرفة المتسبب في تسريب أخبار الفريق.

ويظن لاعبو برشلونة، أن تسريب الأخبار يأتي من جانب أحد أعضاء الجهاز المعاون لتشافي، وهو ما يتفق عليه المدرب الشاب أيضًا، الأمر الذي جعل تشافي يعقد اجتماعات الفريق الأخيرة دون حضور أي فرد من جهازه المعاون، لتجنب التسريبات.

وبدأ برشلونة إجراء تحقيقات داخلية خلال الشهرين الماضيين إلا أن مسؤوليه لم يتوصلوا إلى أي نتيجة، واضطر الموظفون إلى تسليم هواتفهم للتأكد من براءتهم، بعد مراجعة محادثاتهم على "واتساب”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى أن تشافي قرر التواصل مع الصحفيين الذين وصلت لهم الأخبار المسربة، من أجل التحقق من اسم الشخص الذي سربها لهم، لكنهم رفضوا الإفصاح عن مصدر معلوماتهم، على الرغم من التهديد بمنعهم من تغطية الأحداث الخاصة بالبرسا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز