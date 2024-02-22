بسبب خلل معلوماتي .. تشات جي بي تي يعطي أجوبة لا معنى لها عن أسئلة المستخدمين

أعطى "تشات جي بي تي" طوال ساعات من يوم الثلاثاء أجوبة لا معنى لها عن أسئلة المستخدمين، في حادث رأى فيه الخبراء تذكيراً بأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تبقى برامج كمبيوتر لا تفهم اللغة البشرية.

وافادت شركة "أوبن إيه آي" الناشئة على موقعها صباح الأربعاء بأن البرنامج بأن "تشات جي بي تي" الذي أطلقته في نهاية عام 2022 عاد يعمل "بشكل طبيعي".

وفي وقت لاحق من بعد الظهر، نشرت الشركة بياناً مقتضباً يشرح الخلل المعلوماتي وراء المشكلة التي حصلت بعد عملية تحديث.

ورد "تشات جي بي تي" مثلاً على سؤال لمستخدم يدعى "سكوت.إيسكريدج" scott على النحو الآتي غير المفهوم: "المال للبت والقائمة هو أحد الغرباء والإنترنت حيث العملة وشخص التكلفة هو أحد الأصدقاء والعملة. في المرة المقبلة التي تنظر فيها إلى النظام والتبادل والواقع، لا تنسَ أن تعطي".

وعلى منتدى المطورين الذين يستخدمون أدوات "أوبن إيه آي"، اشتكى هذا المستخدم الثلاثاء من أن كل محادثاته مع البرنامج "سرعان ما تتحول إلى هراء منذ ثلاث ساعات".

وأحدثت "أوبن إيه آي" ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي عند طرحها برنامج "تشات جي بي تي" على الإنترنت أواخر العام 2022.

وأثار النجاح الفوري للبرنامج اهتماما كبيرا بهذه التكنولوجيا المتطورة القادرة على توليد نصوص وأصوات وصور ومقاطع فيديو، عادةً ما تكون ذات جودة مذهلة، بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.

وبعد ظهر الثلاثاء بتوقيت سان فرانسيسكو، حيث تقع الشركة، أعلنت أنها تحقق في تقارير عن ردود غير متوقعة من "تشات جي بي تي".

وبعد دقائق قليلة، أكدت الشركة أنها "حددت المشكلة" وأنها "بصدد حلها".

مسكون

وبادر عدد من المستخدمين إلى تحميل لقطات شاشة تظهر أجوبة غير منتظمة أو غير مفهومة من البرنامج.

وأفاد مستخدم يُدعى IYAnepo في المنتدى نفسه بأن البرنامج "يُنتج حالات شاذة"، من بينها "توليد كلمات غير موجودة على الإطلاق (...) وتسلسلات من الكلمات الرئيسية الصغيرة غير المفهومة".

وأضاف "قد يخال المرء أنني حددت مثل هذه التعليمات، لكنني لم أفعل. أشعر بأن +جي بي تي+ الخاص بي مسكون (...)".

وأوضحت "أوبن إيه آي" يوم الأربعاء أن "عملية تحسين لتجربة المستخدم" أدت "إلى خطأ في الطريقة التي يعالج بها البرنامج اللغة".

وشرحت الشركة أن "النماذج اللغوية تولّد استجابات عن طريق أخذ عينات عشوائية من الكلمات، وتستند جزئياً إلى الاحتمالات". وأوردت الشركة لاحقاً المزيد من التفاصيل الفنية، معلنةً "حلّ" المشكلة بعد "تثبيت تصحيح".

وتذكّر الحادثة بأن الذكاء الاصطناعي، حتى ولو كان توليديا، لا يفهم ما "يقوله"، على عكس الانطباع الذي يمكن أن يعطيه خلال "المحادثات" مع المستخدمين.

فعندما ظهرت للمرة الأولى قبل عام، كانت الواجهات على غرار "تشات جي بي تي" أو البرنامجَين المنافسين لها من "غوغل" و"مايكروسوفت" تميل باستمرار إلى "الهلوسة"، أي اختلاق الوقائع أو حتى محاكاة عواطف.

وأمل خبير الذكاء الاصطناعي غاري ماركوس في أن يُنظر إلى حادثة الثلاثاء على أنها "جرس إنذار".

وكتب في نشرته الإخبارية الثلاثاء "لم تكن هذه الأنظمة يوماً مستقرة، ولم يتمكن أحد على الإطلاق من بناء ضمانات أمنية حولها".

وشدد على "أهمية" توفير "تقنيات مختلفة تماماً تكون أقل غموضاً وأكثر قابلية للتفسير "ويمكن "تصحيحها وصيانتها وتالياً تشغيلها بسهولة أكبر".



