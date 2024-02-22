ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 29 ألفاً و410 قتلى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفا و410 قتلى و69 ألفا و465 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و132 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 139 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز