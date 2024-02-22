ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 29 ألفاً و410 قتلى

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفا و410 قتلى و69 ألفا و465 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و132 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضافت أنه في "اليوم الـ 139 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".
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