«إعمار» تكشف عن توسعة مشروع «ذا أويسيس» في دبي 108%.. وارتفاع قيمته إلى 73 مليار درهم

أعلنت «إعمار العقارية» عن خطوة توسعية كبرى لمشروعها السكني الفخم «ذا أويسيس» في دبي، والذي شهد زيادة هائلة بنسبة 108% في مساحته، مع ارتفاع قيمة الاستثمار الإجمالية من 34 مليار درهم إلى 73 مليار درهم.

ويعتبر «ذا أويسيس» من «إعمار» من أكبر المشاريع السكنية المتكاملة في دبي،ويتميز بتصميمه المعماري الاستثنائي وديكوراته الداخلية التي أبدعها أشهر المصممين العالميين.

وقال محمّد العبار، مؤسس إعمار العقارية: «مع توسعة «ذا أويسيس» نحن نشهد نموّاً ليس فقط في حجم المشروع بل وأيضاً في النهج والتطلّعات، ما يتيح لنا إطلاق مشاريع جديدة كبرى ورفع مستوى مبيعات «إعمار». واستثمارنا البالغ 73 مليار درهم إنّما يعكس هدفنا في ابتكار مساحات سكنية تجمع بين الفخامة والاستدامة، ما يجعل «ذا أويسيس» نموذجاً يُحتذى به للتناغم بين أسلوب الحياة الفاخر ومستقبل أكثر خضرة في دبي.»

ويتميز «ذا أويسيس» بمناظر طبيعية خلابة، ما يوفّر لسكّانه تجربة غامرة في بيئة خضراء وموافقة للبيئة. كما أن التركيز على توفير قصور وفيلات فسيحة تطل على قنوات المياه والبحيرات والحدائق، يهدف إلى تقديم عال من الرفاهية.

وبنسبة 25% من مساحته مخصصة للمرافق ذات المستوى العالمي، يعزز «ذا أويسيس» تجربة الحياة على طراز المنتجع داخل دبي. وقد تم تصميم المساحات الخضراء الموسعة، البحيرات، مسارات الجري ووسائل الراحة الفاخرة لتشجيع نمط حياة نشط، وصحيّ محوره المجتمع.

كما يتميز «ذا أويسيس» بموقعه الاستراتيجي داخل دبي بجوار أربعة من ملاعب الجولف الدولية، ما يجعله مرغوباً من عشّاق هذه الرياضة. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز بموقعه المثالي على بُعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة دبي، ما يوفّر للسكّان إمكانية الوصول السريع إلى أشهر معالم المدينة وأماكن الترفيه.





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