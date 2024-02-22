معرض سوق السفر العربي 2024 يسلط الضوء على إمكانات السياحة الخارجية في الهند

مع توقعات بأن تبلغ قيمة سوق السفر الهندي الخارجي 143.5 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية هذا العقد، فإن قطاع السياحة الهندي سيكون تحت الأضواء خلال معرض سوق السفر العربي 2024 الذي يعود للانعقاد مجدداً بدورته الحادية والثلاثين في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 مايو.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع booking وماكينزي، فإن 70% من الهنود الذين يسافرون إلى الخارج يختارون وجهات قريبة، ويختار ثلثهم وجهات في الشرق الأوسط، حيث تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين الوجهات الإقليمية، تليها المملكة العربية السعودية. وفقًا لـدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وتعد الهند السوق الرئيسي المصدر لدبي مع 1.9 مليون زائر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، كما تهدف المملكة العربية السعودية إلى استقطاب 7.5 ملايين زائر بحلول عام 2030.

ولتوضيح الحجم الهائل والنمو المحتمل لسوق الهند الخارجية الإجمالي، قبل تفشي الجائحة في عام 2019، فقد قام الهنود بـ 26.9 مليون رحلة خارجية، حيث يتوقع التقرير إمكانية أن يرتفع هذا العدد إلى 50 مليون رحلة خارجية بحلول عام 2030.

الطبقة المتوسطة

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: 'إن النمو الحاصل في السفر إلى الخارج من الهند مدفوع في المقام الأول بالطبقة المتوسطة المتنامية، ففي عام 2020 كان لدى 37 مليون أسرة فقط دخل سنوي يتراوح بين 10000 دولار وما يصل إلى 35,000 دولار، ولكن بسبب النمو الاقتصادي السريع في الهند، فسيرتفع هذا العدد بشكل كبير بحلول عام 2030 إلى 177 مليون أسرة'.

وأضافت: 'إن الأسر التي تكسب أكثر من 35 ألف دولار سنوياً ستزداد أيضا من مليونين في عام 2020، إلى 13 مليوناً بحلول عام 2030، أي بزيادة ستة أضعاف، وبما أن متوسط العمر في الهند يبلغ 28 عامًا فقط، فلا عجب أن تعترف منظمة السياحة العالمية بالهند باعتبارها واحدة من أسرع ثلاثة أسواق خارجية نموًا في العالم، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة إجمالي نفقات السفر في الهند 410 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030'.

معدل الإنفاق

ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة أكو للتأمين، فإن غالبية المسافرين الهنود الذين استجابوا كان كل منهم على استعداد لإنفاق ما يصل إلى 7000 دولار على الرحلات الدولية.

واختتمت كورتيس حديثها قائلة: 'مع وجود أكثر من 8.5 ملايين مغترب هندي يعملون حاليًا في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن سفر الأعمال والترفيه سيعزز بلا شك هذا النمو'.

ويتوقع معرض سوق السفر العربي 2024 مشاركة عدد قياسي من محترفي السفر الذين يمثلون السفر الخارجي والداخلي إلى الهند، حيث سيتم منح الوفود والعارضين والحاضرين فرصة كبيرة للتواصل وإجراء اتصالات جديدة وتجارية بالإضافة إلى فرصة استكشاف قطاع السفر الهندي من خلال فعاليات المعرض المختلفة، بما في ذلك قمة الهند المخصصة، والتي ستنظر بشكل متعمق في هذا السوق النابض بالحياة.

إمكانات الوافدين

وسيتضمن معرض سوق السفر العربي 2024 قمة هندية مخصصة بعنوان 'إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للمسافرين الهنود الوافدين' والتي ستقام على المسرح العالمي لسوق السفر العربي في اليوم الأول من المعرض، الاثنين 6 مايو من الساعة 14:45 إلى الساعة 15:25، حيث ستستكشف القمة ديناميكيات الهند باعتبارها سوقًا رئيسيًا لنمو السياحة، فضلاً عن الفرص الحالية والمستقبلية.

واستضاف معرض سوق السفر العربي العام الماضي العديد من العارضين البارزين من الهند، بما في ذلك شركة طيران الهند، التي شاركت لأول مرة في الحدث، ووزارة السياحة في جوا، وهيئة السياحة في ماديا براديش، وهيئة السياحة في أوتار براديش، ووزارة السياحة في كارناتاكا، وأوديشا للسياحة، وبودوتشيري للسياحة.

ومن المتوقع تسجيل زيادة بنسبة 20% في عدد العارضين من الهند في نسخة هذا العام من الحدث، مع تأكيد عودة مشاركة مجموعة من الشركات مثل: TBO، وفنادق تاج، و ريزلايف ، و ريت جين، بالإضافة إلى مشاركة عارضون جدد يشاركون للمكرة الأولى في الحدث مثل: فيرتيل تكنولوجيز وتولا كلينيكال ويلنيس و زينتروم هب ومنتجعات وفنادق بول.

تمكين الابتكار

وستستضيف النسخة الحادية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي مرة أخرى تماشياً مع موضوعه 'تمكين الابتكار: تحول السفر قطاع من خلال ريادة الأعمال'، صناع السياسات وقادة الصناعة ومتخصصي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات، حيث سيسلط المعرض القادم الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء، وتعزيز الكفاءات، وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.

الجدير بالذكر أن النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي في مايو 2023 قد شهدت حضور أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر مسجلين رقمًا قياسيًا جديدًا للمعرض، حيث استقطب المعرض أكثر من 2100 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، مما يوفر منصة عالمية للكشف عن تعهد سوق السفر العربي بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وسينعقد معرض سوق السفر العربي 2024 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز