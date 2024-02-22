«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار في الإمارات يومي الأحد والاثنين المقبلين

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب مع تدفق السحب من الغرب على فترات.



ويتوقع ان يكون الطقس يومي الأحد والإثنين المقبلين غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية مع انخفاض في درجات الحرارة يوم الاثنين خاصة غرباً.



والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.





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