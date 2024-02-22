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نتائج إنفيديا تحلق بدعم الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

2/22/2024 5:21:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة «إنفيديا» ارتفاع أرباحها إلى 12.3 مليار دولار في الربع الأخير بفضل إيرادات قياسية مدفوعة بالطلب على رقائقها لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وسجلت شركة الرقائق العملاقة في وادي السيليكون إيرادات قياسية بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الذي انتهى في أواخر يناير، وإيرادات قياسية بلغت 60.9 مليار دولار للسنة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في بيان «لقد وصلت الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نقطة تحول».

وأضاف «الطلب يتزايد في جميع أنحاء العالم عبر الشركات والصناعات والدول».

بلغت عائدات الشركة من وحدتها المتخصصة في حوسبة مراكز البيانات مستوى قياسياً عند 18.4 مليار دولار في الربع المنقضي، أي أكثر من أربعة أضعاف عائدات نفس الفترة من العام السابق.

كجزء من أرباح الربع الرابع، قالت الشركة إن وحدة مركز البيانات الخاصة بها نمت بنسبة 409% من 3.62 مليارات دولار التي أعلنت عنها خلال نفس الفترة من العام السابق. كان المحللون يتوقعون أن تسجل وحدة مركز بيانات انفيديا مبيعات بقيمة 17.06 مليار دولار في الربع المالي الرابع.

وقالت «إنفيديا» إنها تتوقع أن يصل إجمالي إيراداتها 24 مليار دولار في الربع الحالي، فيما بلغ متوسط ​​توقعات المحللين 21.9 مليار دولار.

وقفز سعر السهم 36% منذ بداية العام الجاري عند 674.72 دولار في بورصة نيويورك.

زادت قيمة «إنفيديا» السوقية بأكثر من 400 مليار دولار هذا العام، لتصل إلى 1.67 تريليون دولار، إذ يراهن المستثمرون على أن الشركة ستظل المستفيد الرئيسي من طفرة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وبدأت «إنفيديا»، التي شارك في تأسيسها الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ في عام 1993، كمزود لبطاقات الرسومات لمحبي ألعاب الكمبيوتر. ولكن صورتها تطورت في العامين الماضيين، عندما أثبتت تقنيتها براعتها في التعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الثقيلة. أصبحت مسرعات «H100» الخاصة بالشركة أسطورية في عالم التكنولوجيا، في ظل تدافع العملاء للحصول على أكبر عدد ممكن منها، بحسب «بلومبرغ».

وتعد شركات مثل «أمازون» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت» من أكبر عملاء «إنفيديا»، إذ تمثل ما يقرب من 40% من إيراداتها، كما تسارع إلى الاستثمار في أجهزة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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