التضخم في المغرب يرتفع 2.9% في يناير على أساس سنوي

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب الخميس إن معدل التضخم ارتفع 2.9 بالمئة في يناير على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المملكة.

وأضافت المندوبية في نشرتها الشهرية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2 بالمئة فيما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9 بالمئة.

وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير 0.3 بالمئة على أساس شهري.

وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمئة العام الماضي من 6.6 بالمئة في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيداً من التراجع إلى 2.4 بالمئة هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

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