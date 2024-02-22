الذهب يلمع من جديد فوق مستوى 2025 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب الخميس مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2026.7 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل الأربعاء أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2036.9 دولاراً للأوقية.

وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية للمشترين في الخارج

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 885.30 دولاراً للأوقية وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 955.63 دولاراً فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.89 دولاراً للأوقية.

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