فلاي دبي تحلق بأرباح تاريخية بلغت 2.1 مليار درهم وعائدات 11.2 مليار خلال 2023

أعلنت فلاي دبي اليوم عن نتائج سنوية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مما يمثل أقوى أداء للناقلة على الإطلاق.

وتعليقاً على إعلان النتائج السنوية للشركة لعام 2023، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: "في العام الخامس عشر على انطلاقتها، برزت فلاي دبي كلاعب محوري في صناعة الطيران في دولة الإمارات ومساهم رئيس في اقتصاد دبي. لقد مكنها نموذج أعمالها القوي في تحقيق مستويات نمو متسارعة حتى في أوقات التحديات، ومضاعفة أسطولها التشغيلي وتوسيع شبكتها منذ الجائحة".

وأكد سموه "هذا الإنجاز القياسي للشركة تحقق بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة في دولة الإمارات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي رسخت نجاح صناعة الطيران وعززت من دور فلاي دبي كمساهم رئيس في هذا القطاع المحوري".

وأضاف "اثبتت فلاي دبي صواب قرارها بتسريع تسلم طائراتها خلال الجائحة، وحافظت على قوتها العاملة للمضي قدماً في خططها الطموحة لتوسيع شبكتها، والاستراتيجية الثاقبة للناقلة التي انعكست على أدائها القياسي، أنا فخور بالعمل الذي قام به فريق فلاي دبي لتحقيق هذه النتائج المميزة والذي يضع معايير أعلى للسنوات المقبلة لتحافظ الناقلة على دورها الهام في دعم مكانة دبي الرائدة في مجالات التجارة والسياحة والطيران على المستوى العالمي".

ومن جهته قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، حول هذه النتائج القياسية: "بناء على ما حققناه من أداء قوي في السابق، واصلنا زخم النمو متجاوزين جميع مستويات ما قبل الجائحة ليكون هذا العام الأكثر ربحية في تاريخ الشركة. إن الثقة التي نحظى بها من قبل قيادتنا وشركاؤنا الرئيسيون رسخت التزامنا بربط المزيد من الأسواق غير المخدومة بدبي وتمكين المزيد من الناس من السفر بشكل سلس. لقد اختار أكثر من 108 مليون مسافر فلاي دبي منذ أن أقلعت رحلتنا الأولى في عام 2009، ما يعكس جاذبية خدماتنا ومنتجاتنا وجاذبية المدينة التي نحمل اسمها وهي دبي."

وأضاف "أنا فخور جداً بالعمل الدؤوب والتفاني الذي يبذله الجميع في فلاي دبي والذي مكننا من تحطيم جميع أرقامنا القياسية مع بقاء عملاءنا أولوية لنا."

أرباح تاريخية

. حققت الشركة أرباحاً قياسية بقيمة 2.1 مليار درهم (572) مليون دولار أمريكي؛ بنمو قدره 75% مقارنة بعام 2022

. إجمالي العائدات 11.2 مليار درهم (3 مليارات دولار أمريكي) مقارنة بـ 9.1 مليارات درهم إماراتي (2.5 مليار دولار) في عام 2022؛ بنمو بلغ 23% مقارنة بعام 2022

. 13.8 مليون مسافر بنمو بلغ 31% مقارنة بعام 2022، متجاوزاً مستوى 11 مليون مسافر والذي تحقق ما قبل الجائحة

. 13 طائرة جديدة تدخل أسطول الناقلة في 2023، والسعة المقعدية (ASKMs) تنمو 27 بالمائة إلى 40,292/كم ​





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