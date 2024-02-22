المؤشر نيكي يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت الأسهم اليابانية عند مستوى قياسي جديد، اليوم الخميس، إذ تخطت المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 1989، بعدما أدت التقييمات المتدنية وإصلاحات الشركات إلى جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 2.19 % عند 39098.68 نقطة، ووصل في وقت سابق خلال الجلسة إلى 39156.97 نقطة، متجاوزا أعلى مستويات إغلاق وأعلى مستوى مسجل خلال اليوم على الإطلاق والتي تم تسجيلها في 29 ديسمبر 1989.
وكان أعلى مستوى سابق للمؤشر خلال اليوم هو 38957.44 نقطة وكان أعلى إغلاق عند 38915.87 نقطة.
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