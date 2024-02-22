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المؤشر نيكي يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

2/22/2024 5:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت الأسهم اليابانية عند مستوى قياسي جديد، اليوم الخميس، إذ تخطت المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 1989، بعدما أدت التقييمات المتدنية وإصلاحات الشركات إلى جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 2.19 % عند 39098.68 نقطة، ووصل في وقت سابق خلال الجلسة إلى 39156.97 نقطة، متجاوزا أعلى مستويات إغلاق وأعلى مستوى مسجل خلال اليوم على الإطلاق والتي تم تسجيلها في 29 ديسمبر 1989.
وكان أعلى مستوى سابق للمؤشر خلال اليوم هو 38957.44 نقطة وكان أعلى إغلاق عند 38915.87 نقطة.













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