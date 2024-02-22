الإنجليزية والرشادية .. تعرف على أسعار ليرة الذهب بالأردن

حيث بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 337 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 297 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب . وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين 41.5 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.8 دينارا للشراء منهم ووصل سعر اونصة الذهب اليوم الى نحو 2032 دولارا بالتداولات العالمية

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