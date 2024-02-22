بط في ميدان الرماية.. آباء جنود إسرائيليين في غزة يطالبون بسحبهم

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أرسل آباء جنود "إسرائيليين" ما زالوا يعملون داخل قطاع غزة رسالة غاضبة إلى عدد من قادة جيش الاحتلال، واصفين واقع أبنائهم بأنهم أصبحوا "كالبط في ميدان الرماية".

ويرى هؤلاء الآباء أن هناك مخاطر كبيرة محدقة بأرواح أبنائهم، مطالبين بسحبهم من القطاع أسوة بغالبية القوات التي انسحبت تباعًا، حسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

نقلت صحيفة "هآرتس" وموقع“واللا”، الليلة الماضية، تفاصيل الرسالة التي وجهها آباء الجنود، والتي وصلت نسخة منها إلى رئيس هيئة الأركان العامة للاحتلال، هرتسي هاليفي.

ووفق "هآرتس"، علَّل آباء جنود الاحتلال الخطوة بأن أبناءهم في غزة "يشعرون بالإرهاق والإحباط الشديدين"، وناشدوا قادة الجيش منحهم فترة للتعافي، كما أشاروا إلى حالة الغموض بشأن مستقبل العمليات العسكرية، "حيث يقضون أيامهم في انتظار معرفة كيف ستسير الأمور مستقبلًا".

وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من فرق جيش الاحتلال“الإسرائيلي” انسحبت من قطاع غزة، ولم يعد هناك سوى الفرقة الـ98، وهي القوة العسكرية الوحيدة المتبقية والتي تتركز عملياتها في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي السياق أرسل الآباء المحبطون نسخة من الخطاب، أمس الأول الثلاثاء، وهم في الغالب آباء جنود وضباط من وحدة الكوماندوز الخاصة“ماغلان”، إلى قائد الفرقة الـ98، دان غولدفوس، وإلى رئيس الأركان وسلسلة من قيادات جيش الاحتلال، وأعربوا عن قلقهم الشديد بشأن سلامة الجنود، ورأوا أن الخطر المحدق بهم "واضح وفوري في ظل الواقع العملياتي الجديد"، أي تقليص القوات.

وحذَّر هؤلاء من أن أبناءَهم "فقدوا الدافع القتالي، وفقدوا الثقة في إدارة الوقت والمهمات الملقاة على عاتقهم، كما فقدوا الشعور بالأمن ولديهم إحباط شديد".

وورد في الخطاب: "يقضي أبناؤنا أيامهم على أمل تلقي معلومات لفهم خطط المستقبل، ويعربون عن شعورهم بالغ الصعوبة بالعجز وانسداد الأفق والإحباط، وكل ذلك زاد بشدة في أعقاب الأحداث الأخيرة التي تعرضوا لها، ومنها للأسف إصابات وقتلى بين صفوف مقاتلي الوحدة"، حسب ما ورد في الخطاب.

ودعا الموقعون إلى منح الجنود فترة للتعافي لكي يمكنهم العودة إلى القتال بزخم على الصعيد البدني والنفسي، في وقت يشاركون فيه وحدهم في ما تبقى من الحرب المكثفة في خان يونس.

وأوضحت "هآرتس" أن جنود "ماغلان" يعملون في محيط مستشفى ناصر منذ فترة طويلة نسبيًّا، ومن المحتمل أن هذا هو السبب وراء ادعاءات بعض الآباء، وأشارت إلى أن أحد قادة القوة الخاصة تلك طُلِب منه الرد على رواية آباء الجنود، وأجاب بأن "هناك إدراكًا لمدى الإرهاق والعبء الملقى على عاتق الجنود، ولكن يتعيَّن عليهم البقاء طالما استوجب الأمر ذلك".

موقع "واللا" بدوره رصد هذا التطور، ولكنه زاد عليه أن الأمر لا يقتصر على وحدة الكوماندوز الخاصة "ماغلان" وذكر أن آباء الجنود في غالبية الوحدات الخاصة العاملة في غزة اشتكوا الأمر ذاته، وأرسلوا خطابات مماثلة إلى قادة جيش الاحتلال وكذلك إلى وزير الدفاع يوآف غالانت.

المصدر: إرم نيوز