بن غفير ردا على عملية معاليه أدوميم: حقنا في الحياة أهم من حرية تنقل الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، معتبرا أن "حق الإسرائيليين بالحياة أهم من حرية تنقل الفلسطينيين".

وقال في تصريحات صحافية في موقع إطلاق النار إن "علينا وضع المزيد من الحواجز وإغلاق المحاور على طرقات السلطة الفلسطينية".

وتعهد بن غفير بالاستمرار في تزويد الإسرائيليين بالسلاح، وقال "مستمرون في منح الإسرائيليين الأسلحة لحماية أنفسهم".

وأضاف أن "حق الإسرائيليين في الحياة أهم من حرية التنقل" في إشارة إلى تأييده تشديد القيود على تنقل الفلسطينيين في المنطقة، وتابع "يجب تقييد حرية التنقل ووضع الحواجز، سأناضل من أجل إقامة حواجز حول القرى من شأنها أن تحد من حرية حركة سكان مناطق السلطة الفلسطينية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين 3 منهم بحالة خطرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.

وأعلن جهاز "الشاباك" أن منفذي عملية القدس الثلاثة من سكان منطقة بيت لحم، هم الشقيقان محمد زواهرة وكاظم زواهرة (26 و31 عاما)، وفلسطيني ثالث لم تكشف هويته.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن "قوات الأمن المتواجدة في مكان إطلاق النار قامت بتحييد منفذين، مضيفة أنه من خلال عمليات البحث تم العثور على منفذ ثالث، وتم تحييده أيضا".

وقد دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى أن يكون الرد على عملية إطلاق النار قرب القدس الخميس، أمنيا واستيطانيا، مطالبا الحكومة بالموافقة على مخططات سكنية في المنطقة.



