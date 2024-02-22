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%64 من الأمريكيين: بايدن غير مؤهل بدنيا وعقليا لتولي ولاية جديدة

2/22/2024 5:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال معظم الناخبين الأمريكيين المسجلين في استطلاع جديد إنهم لا يعتقدون أن الرئيس جو بايدن يتمتع باللياقة البدنية أو العقلية لتولي ولاية أخرى.
وأظهر استطلاع جامعة "كوينيبياك" أن 34% فقط من الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن لديه "اللياقة العقلية اللازمة لولاية رئاسية ثانية"، بينما قال 64% من الناخبين المسجلين إنهم لا يعتقدون أن بايدن مؤهل عقليا لولاية رئاسية أخرى.


ووجد الاستطلاع أرقاما مماثلة عندما سئل الناخبون عن لياقة بايدن البدنية لولاية ثانية، حيث قال 34% إنه يتمتع "باللياقة البدنية لولاية رئاسية ثانية"، بينما قال 62% إنه لا يتمتع بها.


كما سأل الاستطلاع الناخبين المسجلين عن آرائهم بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال 60% إن ترامب يتمتع باللياقة البدنية لولاية أخرى، بينما قال 48% إنه لائق عقليا للعودة إلى البيت الأبيض.

RT

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