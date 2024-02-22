هجوم صاروخي يتسبب بنشوب حريق على متن سفينة قبالة سواحل اليمن
التاريخ
2/22/2024 5:09:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت شركة أمبري للأمن البحري إن سفينة شحن ترفع علم بالاو ومملوكة لجهة بريطانية تعرضت لهجوم بصاروخين على بعد 63 ميلا بحريا تقريبا إلى الجنوب الشرقي من عدن في اليمن.
وذكرت الشركة أن الهجوم الصاروخي تسبب بنشوب حريق على متن السفينة.
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