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مدفيديف: يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لكن الولايات المتحدة لا تسمح

2/22/2024 5:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه من الممكن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، لكن الولايات المتحدة لا تسمح بذلك.


جاء ذلك في حديث مدفيديف اليوم لوسائل الإعلام الروسية ومن بينها "تاس" التي نقلت عنه قوله إن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سببه السياسة الأمريكية التي تستخدم مبدأ "فرق تسد".

RT

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