مدفيديف: يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لكن الولايات المتحدة لا تسمح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه من الممكن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، لكن الولايات المتحدة لا تسمح بذلك.
جاء ذلك في حديث مدفيديف اليوم لوسائل الإعلام الروسية ومن بينها "تاس" التي نقلت عنه قوله إن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سببه السياسة الأمريكية التي تستخدم مبدأ "فرق تسد".
RT
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