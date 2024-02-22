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تحديث جديد من آبل يعالج مشكلة في آيفون

2/22/2024 5:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت شركة آبل تحديث نظام التشغيل iOS 17.3.1 في 8 فبراير (شباط)، مع ميزات جديدة لجهاز آيفون، قبل أن تصدر مؤخراً تعديلاً على التحديث لإصلاح أحد الأخطاء في آيفون.
وفقاً لشركة آبل، فإن التحديث الجديد يعمل على إصلاح مشكلة احتمال تكرار النص، أو تداخله أثناء الكتابة على آيفون. ولم تنشر الشركة أي معلومات إضافية حول التحديث، لذلك من غير الواضح ما إذا كان يعالج أي مشكلات أمنية.
وبحسب موقع“سي نت” الإلكتروني، فإن شركة آبل تقوم عادةً بنشر المعلومات الخاصة بالتحديث عبر الإنترنت، عندما يصبح الإصدار متاحاً للتنزيل، ولكن كانت هناك بعض الحالات التي لم تنشر فيها الشركة هذه المعلومات، كما هو الحال مع إصدار iOS 17.2.1 و iOS 17.1.1.
لتنزيل التحديث الجديد، انتقل إلى“الإعدادات” ثم“عام” ثم“تحديث البرنامج”، وانقر فوق التثبيت الآن، واتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة.

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