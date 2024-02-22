Thursday, 22 February 2024 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيسكوف: تصريحات بايدن الفظة بشأن بوتين تهين الولايات المتحدة نفسها

2/22/2024 5:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهين الولايات المتحدة نفسها.


جاء ذلك في تصريحات بيسكوف لصحفي قناة VGTRK الروسية بافل زاروبين، حيث تابع: "إن بايدن يستغل ببساطة صورة (راعي البقر في هوليوود) من أجل السياسة الداخلية الأمريكية".
وقال بيسكوف: "إن مثل هذه التصريحات الفظة من فم رئيس دولة الولايات المتحدة الأمريكية من غير المرجح أن تسيء بطريقة أو بأخرى لرئيس دولة أخرى، لا سيما الرئيس بوتين. لكنها وصمة عار كبيرة على الولايات المتحدة نفسها".

RT

MENAFN22022024000208011052ID1107885179

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث