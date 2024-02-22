بيسكوف: تصريحات بايدن الفظة بشأن بوتين تهين الولايات المتحدة نفسها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهين الولايات المتحدة نفسها.



جاء ذلك في تصريحات بيسكوف لصحفي قناة VGTRK الروسية بافل زاروبين، حيث تابع: "إن بايدن يستغل ببساطة صورة (راعي البقر في هوليوود) من أجل السياسة الداخلية الأمريكية".

وقال بيسكوف: "إن مثل هذه التصريحات الفظة من فم رئيس دولة الولايات المتحدة الأمريكية من غير المرجح أن تسيء بطريقة أو بأخرى لرئيس دولة أخرى، لا سيما الرئيس بوتين. لكنها وصمة عار كبيرة على الولايات المتحدة نفسها".

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