ارتفاع عدد معتقلي الضفة إلى 7170 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن عدد المعتقلين من الضفة ارتفع إلى 7170 فلسطينيا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إذ استهدفت كل الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، بشكل غير مسبوق.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم امرأة، وطفلان، ومعتقلون سابقون.
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