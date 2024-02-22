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ارتفاع عدد معتقلي الضفة إلى 7170 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

2/22/2024 5:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن عدد المعتقلين من الضفة ارتفع إلى 7170 فلسطينيا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إذ استهدفت كل الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، بشكل غير مسبوق.


واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم امرأة، وطفلان، ومعتقلون سابقون.


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