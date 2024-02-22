الخصاونة: الأردن حقق نجاحا استثنائيا في إنجاز برنامج التسهيل الائتماني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل في ظل التوجيهات الملكية السامية، على الحد من الآثار التضخمية المستمرة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما خلقته من انعكاسات على سلاسل التوريد.



وبين الخصاونة خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2024، أن الأردن كان الأقل في نسب التضخم خلال السنوات الأخيرة مقارنة مع جميع دول المنطقة غير المنتجة للنفط.



ولفت إلى أن ما تقوم به الحكومة من برامج تنفيذية لترجمة الرؤية التحديثية للاقتصاد ستنعكس على نسب النمو الاقتصادي بشكل إيجابي وتخلق خلال عشر أعوام مليون فرصة عمل.



وأشار الخصاونة إلى أن الأردن حقق نجاحا استثنائيا في إنجاز برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما أشاد به البنك الدولي والجهات المانحة.



وكشف أن صندوق البنك الدولي أقر مؤخرا برنامجا للأردن بقيمة 1.2 مليار سيمتد حتى العام 2028، وهو برنامج صمم بسواعد وأياد أردنية بالكامل.