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الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

2/22/2024 5:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بوقف فوري وعاجل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة انه السبيل الوحيد لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.


وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان، صدر عنها، اليوم الخميس، أن وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم هو بداية لا بد منها؛ لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وبما يؤدي إلى طي صفحة الحروب، ودوامة العنف، وتحقيق أمن المنطقة، والعالم، واستقرارهما، وازدهارهما.


وأشارت إلى أن ما يتعرض له قطاع غزة وسكانه من إبادة وكارثة إنسانية وتجويع غير مسبوق في التاريخ البشري يأتي في ظل غياب أية استجابة من الجانب الإسرائيلي للمطالب الدولية بشأن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وفي ظل غياب أية خطة إسرائيلية واضحة للتعامل مع المساعدات وتأمينها للمدنيين.


وأضافت الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في محاولاتها لتكريس احتلالها لقطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل، وفرض المنطق الأمني العسكري في التعامل معه، بعيدا عن أية رؤى، أو آفاق سياسية، في حين أن الحلول الأمنية العسكرية أثبتت فشلها في التعامل مع الشعب الفلسطيني.


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