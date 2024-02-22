فرنسا تشكو من تهديدات روسية لجيشها في البحر الأسود والمانش

MENAFN - Al Wakeel News)اتهم وزير دفاع فرنسا سيباستيان ليكورنو، روسيا بـ"السلوك العدواني" تجاه قوات بلاده، مستشهدا بذلك بما قال عنها "تهديدات متكررة" على الحدود البحرية والجوية والمياه الدولية.



وقال الوزير ليكورنو، على هواء محطة إذاعة RTL: "نشهد حاليا المزيد من السلوك العدواني، على سبيل المثال تجاه قواتنا المسلحة".



وأضاف: "كانت هناك محاولات روسية للسيطرة، وقبل شهر، هدد نظام الدفاع الجوي الروسي بإسقاط طائرات فرنسية فوق مياه البحر الأسود، علما أنها كانت في دورية فوق المنطقة الدولية".



وأردف ليكورنو: "قبل بضعة أشهر، دخلت سفينة حربية روسية إلى خليج المانش، على تخوم المياه الإقليمية مباشرة، لترهيب فرنسا.. روسيا تتخذ مرة أخرى موقفا عدوانيا بشكل خاص، روسيا تلعب بالحدود لغايات عدوانية". على حد تعبير وزير الدفاع الفرنسي.



وأشار أيضا إلى زيادة معدل الهجمات الإلكترونية المزعومة من روسيا، بما في ذلك الهجوم المعلوماتي الأخير على إحدى الشركات العسكرية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.



وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن "موسكو لن تهاجم دول الناتو".

وأضاف بوتين أن الدول الغربية بدأت تدرك أن هزيمة روسيا الاستراتيجية في النزاع مع أوكرانيا "أمر مستحيل"، لذا يجب عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن روسيا الاتحادية "مستعدة للحوار".



روسيا اليوم