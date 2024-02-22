إيران: إسرائيل انتهكت بشكل جسيم القانون الدولي

إيران: إسرائيل انتهكت بشكل جسيم القانون الدولي
التاريخ
2/22/2024 5:09:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال ممثل إيران أمام محكمة العدل الدولية ان الوضع في غزة كارثي بحسب المنظمات الأممية وان الاحتلال انتهك بشكل جسيم القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية.
واصاف :" 2.2 مليون في غزة يعيشون دون غذاء ولا ماء ولا رعاية صحية و
الاحتلال يمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948"
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