زيادة البوتاسيوم تقلل ضغط الدم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدّم بحث جديد نظرة ثاقبة للدور المركزي للبوتاسيوم في إدارة حالة ارتفاع ضغط الدم التي تسبب وفاة أكثر من 11 مليون شخص حول العالم كل عام.وفي حين أن تقليل تناول الملح كان محور النصائح الغذائية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، تشير دراسة جديدة إلى أن زيادة تناول البوتاسيوم يمكن أن تكون على الأقل بنفس الأهمية.



وتوصي الإرشادات الغذائية الحالية بتناول البوتاسيوم بأكثر من 3.5 غرام في اليوم، لكن دراسة حديثة وجدت أن المتوسط العالمي لاستهلاك البوتاسيوم يبلغ 2.25 غرام في اليوم فقط، مع تقدير أن 35% فقط من سكان العالم يحققون هذا الهدف.



وحلّل فريق البحث من معهد جورج بيانات من تجربة عشوائية واسعة النطاق أجراها المعهد عن بدائل الملح والسكتة الدماغية، شملت 20995 مشاركاً تمت متابعتهم لمدة 5 سنوات.



وأظهرت الدراسة انخفاضاً واضحاً في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14%، والنوبات القلبية بنسبة 13%، والوفاة المبكرة بنسبة 12% نتيجة استبدال الملح العادي بالملح الغني بالبوتاسيوم.



ووجد البحث أن البوتاسيوم التكميلي يمثل ما بين 61% و88% من تأثيرات خفض ضغط الدم المسجلة في التجربة.



وأشارت النتائج إلى أن غالبية انخفاض ضغط الدم يعزى إلى زيادة البوتاسيوم الغذائي وليس إلى انخفاض الصوديوم الغذائي.



وإلى جانب بدائل الملح الغنية بالبوتاسيوم، يمكن الحصول على المعدن من البقول، والموز، والزبيب والمشمش المجفف، والسبانخ، والبطاطس، والأفوكادو.

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