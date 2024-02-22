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واشنطن تجدد إدانة الهجمات الحوثية المتهورة والعشوائية على السفن المدنية بالبحر الاحمر

2/22/2024 4:32:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 2 (كونا) – دانت الولايات المتحدة مجددا استمرار الهجمات "المتهورة والعشوائية" من ميليشيات (الحوثي) على سفن الشحن المدنية في البحر الاحمر.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة مساء امس الاربعاء على أن "الحوثيين يتصرفون كمنظمة ارهابية اذ يهاجمون المدنيين والسفن المدنية والبحارة الأبرياء ومازلوا مستمرين في احتجاز طاقم سفينة (جالاكسي ليدر) المكون من 25 شخصا من خمس دول مختلفة".
وأضاف ميلر ان "قرصنة ميليشيات (الحوثي) تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتتسبب في تأخير تسليم المواد الإنسانية الحيوية مثل الغذاء والدواء في جميع أنحاء العالم بما في ذلك السودان وإثيوبيا واليمن مما يؤثر سلبا على المحتاجين إلى المساعدة".
وحمل ميليشيات (الحوثي) مسؤولية تهديد صيد الأسماك في اليمن عبر استهدافهم في ال16 من الشهر الحالي سفينة مدنية وتعطيلها مما تسبب في تسرب الأسمدة والوقود إلى البحر.
وأشار الى هجوم ميليشيات (الحوثي) في ال18 وال19 من فبراير الحالي على سفن مدنية أخرى بما في ذلك سفينة كانت تنقل الحبوب والذرة وغيرهما من الإمدادات الغذائية إلى الشعب اليمني في مدينتي (عدن) و(الحديدة).
وقال ميلر إن "الولايات المتحدة بذلت قصارى جهدها للتأكد من أن عقوباتها وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها ضد ميليشيات (الحوثي) لا تقيد الشحنات التجارية أو المساعدات الإنسانية لشعب اليمن".
وأكد أن واشنطن وشركاءها ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة "لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من هجمات ميليشيات (الحوثي) في هذا الممر المائي الدولي الحيوي ولحماية المساعدات الاقتصادية والإنسانية الحيوية لدول المنطقة".(النهاية)

ا م م / ف ل ا




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