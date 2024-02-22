واشنطن تجدد إدانة الهجمات الحوثية المتهورة والعشوائية على السفن المدنية بالبحر الاحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 2 (كونا) – دانت الولايات المتحدة مجددا استمرار الهجمات "المتهورة والعشوائية" من ميليشيات (الحوثي) على سفن الشحن المدنية في البحر الاحمر.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة مساء امس الاربعاء على أن "الحوثيين يتصرفون كمنظمة ارهابية اذ يهاجمون المدنيين والسفن المدنية والبحارة الأبرياء ومازلوا مستمرين في احتجاز طاقم سفينة (جالاكسي ليدر) المكون من 25 شخصا من خمس دول مختلفة".
وأضاف ميلر ان "قرصنة ميليشيات (الحوثي) تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتتسبب في تأخير تسليم المواد الإنسانية الحيوية مثل الغذاء والدواء في جميع أنحاء العالم بما في ذلك السودان وإثيوبيا واليمن مما يؤثر سلبا على المحتاجين إلى المساعدة".
وحمل ميليشيات (الحوثي) مسؤولية تهديد صيد الأسماك في اليمن عبر استهدافهم في ال16 من الشهر الحالي سفينة مدنية وتعطيلها مما تسبب في تسرب الأسمدة والوقود إلى البحر.
وأشار الى هجوم ميليشيات (الحوثي) في ال18 وال19 من فبراير الحالي على سفن مدنية أخرى بما في ذلك سفينة كانت تنقل الحبوب والذرة وغيرهما من الإمدادات الغذائية إلى الشعب اليمني في مدينتي (عدن) و(الحديدة).
وقال ميلر إن "الولايات المتحدة بذلت قصارى جهدها للتأكد من أن عقوباتها وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها ضد ميليشيات (الحوثي) لا تقيد الشحنات التجارية أو المساعدات الإنسانية لشعب اليمن".
وأكد أن واشنطن وشركاءها ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة "لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من هجمات ميليشيات (الحوثي) في هذا الممر المائي الدولي الحيوي ولحماية المساعدات الاقتصادية والإنسانية الحيوية لدول المنطقة".(النهاية)
ا م م / ف ل ا
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