وزير الشباب اللبناني: فعالية (بيروت عاصمة للشباب العربي) اعتمدت على الدبلوماسية الشبابية وبناء الجسور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز العتيبي (مقابلة)
بيروت - 22 - 2 (كونا) –- اكد وزير الشباب والرياضة اللبناني جورج كلاس اليوم الخميس ان فعالية (بيروت عاصمة للشباب العربي 2023) تعد من "الدبلوماسية الشبابية وبناء الجسور" بين الاجيال والشباب العرب وهو ما اعتمدته الفعالية عنوانا اساسيا طوال العام الماضي.
وقال الوزير كلاس في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "اختيار بيروت عاصمة للشباب العربي للعام المنصرم يؤكد مكانة لبنان في نفوس العرب والدور المناط به كبلد عربي جامع للعرب كافة وخاصة فئة الشباب منه لما يتمتع به من تاريخ وثقافة ومعرفة وموقع جغرافي خاص".
وأضاف ان "لبنان نجح من خلال الفعالية في جمع اكثر من 16 دولة عربية للتفاعل مع الانشطة والبرامج والتي دشنت في وقت سابق بدعم مباشر من جامعة الدول العربية".
ولفت الى وجود شخصيات اعلامية وشبابية شاركت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية في تنظيم الانشطة وادارتها مثل اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبناني لبيوت الشباب والاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات والاتحاد العربي للتطوع.
واعتبر الوزير كلاس ان المشاركة العربية في الفعالية "فاقت التوقعات كما جرت العادة" في الانشطة الشبابية العربية المماثلة مبينا انه رغم الاوضاع في غزة والجنوب اللبناني شاركت 81 مبادرة في (جائزة بيروت للتطوع).
وبين ان الانشطة التي تضمنتها (بيروت عاصمة للشباب العربي 2023) نظمت على مدى الجغرافيا اللبنانية الواسعة بهدف تعرف الشباب العربي على لبنان بمختلف مناطقه وثقافاته موضحا ان التفاعل بين الشباب المشاركين كان "ميدانيا وليس نظريا" ما سمح ببناء جسور التواصل وتكوين الصداقات.
وأوضح الوزير كلاس ان الفعاليات التي تقام في العواصم العربية في اطار (بيروت عاصمة للشباب العربي 2023) كان لها دورها الايجابي في التفاعل بين الشباب العربي خاصة على صعيد التعارف والالتقاء وتبادل الخبرات واقامة قنوات تواصل دائمة في ما بينهم.
واشار الى ان فكرة العواصم العربية للشباب انطلقت عام 2015 بقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتشكل اهم حدث عربي سنوي في مجال الشباب لافتا الى ان المنامة استضافتها تواليا ثم الرباط والكويت والقاهرة وتونس وبغداد ومؤخرا بيروت.
وذكر الوزير اللبناني ان اول نشاط ضمن انشطة (بيروت عاصمة للشباب العربي 2023) كان عبر منتدى الشباب العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي الذي تزامن مع حفل الافتتاح بمشاركة 16 دولة.
واشار الى ان الفعالية تضمنت برامج ذات طابع سياحي في شهر سبتمبر الماضي مثل (اكتشف لبنان) و(السياحة الشبابية) وبعدها اقيم المخيم الكشفي العربي في مدينة (طرابلس) شمالي لبنان بمشاركة 9 دول.
وبين ان العدوان على غزة وما آل اليه من تداعيات في جنوب لبنان ادى لتجميد انشطة عدة كانت الفعالية بصدد اقامتها خلال الاشهر التي تلت عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي.
وحول حفل اختتام (بيروت عاصمة للشباب العربي 2023) قال وزير الشباب والرياضة اللبناني انه سيقام في السابع من مارس المقبل وسيرافقه الاعلان عن (جائزة بيروت للتطوع).
واضاف ان "لجنة التحكيم المنظمة للجائزة تلقت 81 مبادرة من 12 دولة عربية واختارت منها 13 مبادرة" موضحا أنه سيتم الاعلان عن اول ثلاثة فائزين في حفل الختام المقررة اقامته في مارس المقبل.
واكد اهمية اقامة فعالية العواصم الشبابية العربية واستمرارها كل عام من قبل جامعة الدول العربية وتنقلها بين العواصم العربية لما لهذه "الدبلوماسية الشبابية" من دور مهم في تقريب المسافات بين الشباب العربي ونسج العلاقات بينهم.(النهاية)
ف ز / م خ
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