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جامعة الدول العربية تؤكد دعمها للصومال في مواجهة الاعتداء على سيادته

2/22/2024 4:32:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهره - 22 - 2 (كونا) -- اكدت جامعة الدول العربية اليوم الخميس دعمها الكامل للصومال في مواجهة الاعتداء على سيادته ووحدة اراضيه.
وذكرت الجامعة العربية في بيان عقب تسليم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل الذوادي رسالة خطية من أمين عام الجامعة أحمد أبوالغيط إلى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة الصومالية مقديشو.
وأكدت الرسالة دعمها الكامل للرؤية الصومالية الهادفة الى تعزيز امنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها الاقليمية.
وبدوره قال السفير الذوادي في بيان ان الرسالة تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 8988 الصادر في ال17 من يناير الماضي المعنون (دعم جمهورية الصومال في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها).
وأضاف انه نقل إلى الرئيس الصومالي الاجراءات والتحركات المختلفة التي قامت بها جامعة الدول العربية خلال الفترة الماضية دعما للمواقف الصومالية وتنفيذا للقرار العربي المشار إليه بما فيها الخطابات الموجهة من الأمين العام إلى سكرتير عام الأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن لشهر فبراير 2024 وإلى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.
وأوضح الذوادي انه استعرض الجهود المختلفة لبعثات الجامعة العربية في مختلف عواصم العالم مع الدول والمنظمات ذات الصلة.
ولفت الى ان وفد الجامعة برئاسته استمع إلى رؤية تفصيلية من الرئيس حسن شيخ حول شكل ومضمون عمل المجموعة الوزارية التي أنشأها قرار مجلس الجامعة وكذلك سبل التعاون بين الجانبين.
ومن المقرر أن يرفع الوفد تقريرا إلى الأمين العام للجامعة العربية تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الجامعة في اجتماع دورة شهر مارس القادم ومن ثم رفعه إلى القمة العربية المقبلة في العاصمة البحرينية المنامة.
وكان إقليم أرض الصومال أبرم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا مطلع العام الجاري تمنح الأخيرة استغلال نحو 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر فضلا عن استغلال ميناء وقاعدة عسكرية صومالية بهذه المنطقة.(النهاية)

م ف م / م خ




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