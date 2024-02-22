جامعة الدول العربية تؤكد دعمها للصومال في مواجهة الاعتداء على سيادته

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهره - 22 - 2 (كونا) -- اكدت جامعة الدول العربية اليوم الخميس دعمها الكامل للصومال في مواجهة الاعتداء على سيادته ووحدة اراضيه.
وذكرت الجامعة العربية في بيان عقب تسليم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل الذوادي رسالة خطية من أمين عام الجامعة أحمد أبوالغيط إلى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة الصومالية مقديشو.
وأكدت الرسالة دعمها الكامل للرؤية الصومالية الهادفة الى تعزيز امنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها الاقليمية.
وبدوره قال السفير الذوادي في بيان ان الرسالة تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 8988 الصادر في ال17 من يناير الماضي المعنون (دعم جمهورية الصومال في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها).
وأضاف انه نقل إلى الرئيس الصومالي الاجراءات والتحركات المختلفة التي قامت بها جامعة الدول العربية خلال الفترة الماضية دعما للمواقف الصومالية وتنفيذا للقرار العربي المشار إليه بما فيها الخطابات الموجهة من الأمين العام إلى سكرتير عام الأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن لشهر فبراير 2024 وإلى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.
وأوضح الذوادي انه استعرض الجهود المختلفة لبعثات الجامعة العربية في مختلف عواصم العالم مع الدول والمنظمات ذات الصلة.
ولفت الى ان وفد الجامعة برئاسته استمع إلى رؤية تفصيلية من الرئيس حسن شيخ حول شكل ومضمون عمل المجموعة الوزارية التي أنشأها قرار مجلس الجامعة وكذلك سبل التعاون بين الجانبين.
ومن المقرر أن يرفع الوفد تقريرا إلى الأمين العام للجامعة العربية تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الجامعة في اجتماع دورة شهر مارس القادم ومن ثم رفعه إلى القمة العربية المقبلة في العاصمة البحرينية المنامة.
وكان إقليم أرض الصومال أبرم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا مطلع العام الجاري تمنح الأخيرة استغلال نحو 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر فضلا عن استغلال ميناء وقاعدة عسكرية صومالية بهذه المنطقة.(النهاية)
م ف م / م خ
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