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الأرصاد الجوية: طقس البلاد دافئ نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

2/22/2024 4:32:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 2 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع ما بين دافئ نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا يوم السبت.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي من ناحية الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية معتدلة الحرارة مع رياح شمالية إلى شمالية غربية ويتقدم منخفض جوي من جهة جنوب غرب البلاد بعد ظهر يوم السبت ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغبار مثار على بعض المناطق.
وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 13 و16 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.
وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون دافئا والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا مابين 2 و6 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و5 أقدام. (النهاية)

م ف / ن و ف




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