قوة الإطفاء الكويتية تستضيف اجتماع الشراكة العربية العاشر للحد من مخاطر الكوارث

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 2 (كونا) -- استضافت قوة الإطفاء العام الكويتية اجتماع الشراكة العربية العاشر للحد من مخاطر الكوارث الذي بدأ أمس الأربعاء واختتتم اليوم الخميس ويعنى بالتحضير للمؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث الذي ستستضيفه دولة الكويت في شهر أكتوبر المقبل.
وقالت القوة في بيان صحفي إن الاجتماع عقد بمشاركة وفود من 18 دولة عربية إضافة إلى رئيس وأعضاء مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وممثلي الجهات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث كما حضره عدد من قيادات وضباط قوة الإطفاء العام.
وأضافت أنه ترأس الاجتماع بالإنابة عن رئيس قوة الإطفاء ضابط اتصال دولة الكويت مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث العقيد الدكتور مشاري الفرس الذي رحب بجميع المشاركين في الاجتماع ونقل لهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وذكر الفرس وفق البيان إن أجندة الاجتماع ركزت على وضع الخطط الاستراتيجية للأعوام 2025/2027 التي تهدف الى تحقيق أهداف إطار (سنداي) العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030 والتي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث في أكتوبر المقبل.
يذكر أن إطار (سنداي) العالمي يعد أول اتفاق رئيسي لخطة التنمية لما بعد عام 2015 ومدته 15 عاما ومن شأنه الحد بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر في الأرواح والصحة والأصول الاقتصادية والمادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأشخاص والأعمال التجارية والمجتمعات المحلية والبلدان كما يمنع نشوء المخاطر القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة. (النهاية)
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