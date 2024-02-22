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قوة الإطفاء الكويتية تستضيف اجتماع الشراكة العربية العاشر للحد من مخاطر الكوارث

2/22/2024 4:32:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 2 (كونا) -- استضافت قوة الإطفاء العام الكويتية اجتماع الشراكة العربية العاشر للحد من مخاطر الكوارث الذي بدأ أمس الأربعاء واختتتم اليوم الخميس ويعنى بالتحضير للمؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث الذي ستستضيفه دولة الكويت في شهر أكتوبر المقبل.
وقالت القوة في بيان صحفي إن الاجتماع عقد بمشاركة وفود من 18 دولة عربية إضافة إلى رئيس وأعضاء مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وممثلي الجهات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث كما حضره عدد من قيادات وضباط قوة الإطفاء العام.
وأضافت أنه ترأس الاجتماع بالإنابة عن رئيس قوة الإطفاء ضابط اتصال دولة الكويت مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث العقيد الدكتور مشاري الفرس الذي رحب بجميع المشاركين في الاجتماع ونقل لهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وذكر الفرس وفق البيان إن أجندة الاجتماع ركزت على وضع الخطط الاستراتيجية للأعوام 2025/2027 التي تهدف الى تحقيق أهداف إطار (سنداي) العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030 والتي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث في أكتوبر المقبل.
يذكر أن إطار (سنداي) العالمي يعد أول اتفاق رئيسي لخطة التنمية لما بعد عام 2015 ومدته 15 عاما ومن شأنه الحد بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر في الأرواح والصحة والأصول الاقتصادية والمادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأشخاص والأعمال التجارية والمجتمعات المحلية والبلدان كما يمنع نشوء المخاطر القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة. (النهاية)

ع ح ك / ن و ف




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