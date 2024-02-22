الجمعية التطوعية النسائية تنظم مهرجان (كويت العز) احتفالا بأعياد الكويت الوطنية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 2 (كونا) -- نظمت الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهرجان الثقافي التراثي الوطني (كويت العز) في مكتبة الكويت الوطنية وشارع السدو اشتمل على ندوة حوارية ومعرضا وطنيا وفقرات فنية متنوعة.
وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح في تصريح صحفي اليوم الخميس الحرص على المشاركة السنوية في الأعياد الوطنية وإقامة العديد من الأنشطة احتفالا بهذه المناسبات العزيزة على قلوب الكويتيين والقيام بدور توعوي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجمعية.
وقالت الشيخة فادية أنه للعام الثاني على التوالي يتم تنظيم هذا الاحتفال تزامنا مع الأعياد الوطنية بهدف وتعزيز الوحدة الوطنية ونشر البهجة وغرس قيم المواطنة في نفوس الأبناء وأهمية العمل الجاد والمخلص لبناء مستقبل أفضل للكويت بسواعد أبنائها.
وأوضحت أن الاحتفال بالأعياد الوطنية فرصة لاستذكار التضحيات والبطولات التي سطرها أبناء الكويت من أجل الحفاظ على الوطن وغرس قيم الانتماء والولاء لدى أجيال المستقبل وبث روح الفرحة والتفاؤل بهذه المناسبة الغالية على قلب كل كويتي.
ولفتت إلى أهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية واستذكار تضحيات الآباء والأجداد وأبناء الكويت ودورهم في نيل حريتها واستقلالها مشيرة إلى تكثيف الجمعية لفعالياتها الوطنية وتطوير أنشطتها بما يسهم في تعزيز التواصل إلى جانب دورها في تعزيز روح الانتماء للوطن.
وأعربت الشيخة فادية عن أطيب أمانيها في أن تظل الكويت بعز وازدهار وأمن وأمان تحت ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنية للكويت الحبيبة والشعب الكويتي الكريم مزيدا من الرخاء والأمن وأن تبقى الكويت شامخة دائما.
ومن جانبها قالت أمين صندوق الجمعية الشيخة نبيلة الحمود الصباح في كلمة مماثلة إن الاحتفال تضمن أوبريتا وطنيا من تقديم طلبة ثانوية يوسف بن عيسى وحلقة حوارية حضرها معلمو مادة الاجتماعيات في جميع المراحل التعليمية ومن جميع محافظات الدولة بعنوان (كويت العز والفخر).
وأضافت الشيخة نبيلة أن الاحتفالية سادتها أجواء مليئة بكل معاني المحبة والمودة والمشاعر الوطنية بين الحضور الذين رددوا الأغاني الوطنية كما أدت فرقة نجد للفنون الشعبية فاصلا من الفنون الشعبية ذات الطابع التراثي الكويتي تخللها مسابقات للكبار والأطفال وبرنامج ترفيهي حافل.
وأوضحت أن الاحتفال اشتمل على معرض تراثي بمشاركة جمعية التراث الكويتية ومركز تعزيز الوسطية و(مدينة الدسمة الصحية) و(مدرسة أم عطية الأنصارية) و(مدرسة أسرار القبندي ثنائية اللغة) فضلا عن ألعاب شعبية للأطفال.
بدورها قالت أمين سر الجمعية الدكتور منى القطان إن هدفنا من الاحتفالية الوطنية هو تعزيز هويتنا الكويتية وتأصيل القيم في نفوس الأبناء من خلال هذا الحدث الشعبي الجميل والأصيل منوهة بكفاح الآباء والأجداد وصبرهم.
وأكدت القطان الحرص على نقل الإرث الأصيل للأجيال المقبلة حتى نحافظ على هويتنا الكويتية الأصيلة لافتة إلى أن الاحتفال يجسد روح التعاون مع العديد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني في عرض الموروث الشعبي من مجسمات ولوحات وطنية. (النهاية)
م ر ف / ح ع ا ب
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