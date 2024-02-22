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الجمعية التطوعية النسائية تنظم مهرجان (كويت العز) احتفالا بأعياد الكويت الوطنية

2/22/2024 4:32:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 2 (كونا) -- نظمت الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهرجان الثقافي التراثي الوطني (كويت العز) في مكتبة الكويت الوطنية وشارع السدو اشتمل على ندوة حوارية ومعرضا وطنيا وفقرات فنية متنوعة.
وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح في تصريح صحفي اليوم الخميس الحرص على المشاركة السنوية في الأعياد الوطنية وإقامة العديد من الأنشطة احتفالا بهذه المناسبات العزيزة على قلوب الكويتيين والقيام بدور توعوي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجمعية.
وقالت الشيخة فادية أنه للعام الثاني على التوالي يتم تنظيم هذا الاحتفال تزامنا مع الأعياد الوطنية بهدف وتعزيز الوحدة الوطنية ونشر البهجة وغرس قيم المواطنة في نفوس الأبناء وأهمية العمل الجاد والمخلص لبناء مستقبل أفضل للكويت بسواعد أبنائها.
وأوضحت أن الاحتفال بالأعياد الوطنية فرصة لاستذكار التضحيات والبطولات التي سطرها أبناء الكويت من أجل الحفاظ على الوطن وغرس قيم الانتماء والولاء لدى أجيال المستقبل وبث روح الفرحة والتفاؤل بهذه المناسبة الغالية على قلب كل كويتي.
ولفتت إلى أهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية واستذكار تضحيات الآباء والأجداد وأبناء الكويت ودورهم في نيل حريتها واستقلالها مشيرة إلى تكثيف الجمعية لفعالياتها الوطنية وتطوير أنشطتها بما يسهم في تعزيز التواصل إلى جانب دورها في تعزيز روح الانتماء للوطن.
وأعربت الشيخة فادية عن أطيب أمانيها في أن تظل الكويت بعز وازدهار وأمن وأمان تحت ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنية للكويت الحبيبة والشعب الكويتي الكريم مزيدا من الرخاء والأمن وأن تبقى الكويت شامخة دائما.
ومن جانبها قالت أمين صندوق الجمعية الشيخة نبيلة الحمود الصباح في كلمة مماثلة إن الاحتفال تضمن أوبريتا وطنيا من تقديم طلبة ثانوية يوسف بن عيسى وحلقة حوارية حضرها معلمو مادة الاجتماعيات في جميع المراحل التعليمية ومن جميع محافظات الدولة بعنوان (كويت العز والفخر).
وأضافت الشيخة نبيلة أن الاحتفالية سادتها أجواء مليئة بكل معاني المحبة والمودة والمشاعر الوطنية بين الحضور الذين رددوا الأغاني الوطنية كما أدت فرقة نجد للفنون الشعبية فاصلا من الفنون الشعبية ذات الطابع التراثي الكويتي تخللها مسابقات للكبار والأطفال وبرنامج ترفيهي حافل.
وأوضحت أن الاحتفال اشتمل على معرض تراثي بمشاركة جمعية التراث الكويتية ومركز تعزيز الوسطية و(مدينة الدسمة الصحية) و(مدرسة أم عطية الأنصارية) و(مدرسة أسرار القبندي ثنائية اللغة) فضلا عن ألعاب شعبية للأطفال.
بدورها قالت أمين سر الجمعية الدكتور منى القطان إن هدفنا من الاحتفالية الوطنية هو تعزيز هويتنا الكويتية وتأصيل القيم في نفوس الأبناء من خلال هذا الحدث الشعبي الجميل والأصيل منوهة بكفاح الآباء والأجداد وصبرهم.
وأكدت القطان الحرص على نقل الإرث الأصيل للأجيال المقبلة حتى نحافظ على هويتنا الكويتية الأصيلة لافتة إلى أن الاحتفال يجسد روح التعاون مع العديد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني في عرض الموروث الشعبي من مجسمات ولوحات وطنية. (النهاية)

م ر ف / ح ع ا ب




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