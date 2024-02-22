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سفارات الكويت في كوريا وكمبوديا وغانا وقنصليتها في اسطنبول تحتفل بالأعياد الوطنية

2/22/2024 4:32:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 2 (كونا) -- احتفلت سفارات دولة الكويت في كوريا الجنوبية وكمبوديا وغانا وقنصليتها في اسطنبول بأعياد الكويت الوطنية التي تصادف ذكرى الاستقلال ال63 والذكرى ال33 ليوم التحرير.
وبهذه المناسبة أقام سفير دولة الكويت لدى كوريا الجنوبية ذياب الرشيدي حفل استقبال يوم أمس الأربعاء بحضور رفيع المستوى من الحكومة الكورية الجنوبية وعلى رأسها وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات بارك سانغ ووه بالإضافة إلى رؤساء البعثات الأجنبية المعتمدة لدى كوريا الجنوبية وأعضاء السلك الدبلوماسي.
ونقلت سفارة دولة الكويت لدى كوريا الجنوبية في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه عن السفير الرشيدي قوله في كلمته الترحيبية إن "الاحتفال بالعيد الوطني وذكرى التحرير مناسبة نجدد فيها الولاء والانتماء لدولة الكويت وقيادتها الرشيدة وشعبها المخلص ونستذكر فيها شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير دولة الكويت".
وأشاد بموقف كوريا الجنوبية تجاه دعم تحرير دولة الكويت مؤكدا أن "هذا الموقف النبيل سيظل راسخا في وجدان الشعب الكويتي".
كما أشاد السفير الرشيدي باستمرار التواصل على أعلى مستوى بين البلدين خلال العام الماضي وتبادل الزيارات والاجتماعات الرفيعة المستوى بينهما والتي من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما وفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي مما يحقق المصلحة المشتركة لشعبيهما ويعكس عمق العلاقات التاريخية والمميزة التي تجمعهما.
وبدوره قال الوزير بارك في كلمته إن "دولة الكويت وكوريا الجنوبية احتفظتا بعلاقاتهما الوطيدة القائمة على الثقة المتبادلة والممتدة عبر سنوات طويلة منذ عام 1979" مشيرا إلى ان "دولة الكويت تعتبر من اهم موردي الطاقة والنفط لبلاده وهو الأمر الذي ساعد على استقرار وتنمية القطاع الصناعي فيها".
وأعرب عن تطلعه لأن تؤدي الشركات الكورية دورا أكثر حيوية بالمشاركة في المشاريع التنموية الهامة بدولة الكويت وخاصة المشاريع المتعلقة برؤية (الكويت 2035) وفتح افاق جديدة للتعاون بين الجانبين في المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتكنولوجيا الرقمية والأمن الغذائي.
وفي كمبوديا ذكرت سفارة دولة الكويت في بيان تلقت (كونا) نسخة منه أنها اقامت حفلا بمناسبة اعياد الكويت الوطنية حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الكمبودي سوك تشيندا صوفيا كضيف شرف خاص وممثلا عن الحكومة الكمبودية وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء البعثات الدبلوماسية في كمبوديا.
اما في غانا فأقام السفير الكويتي محمد الخالدي حفلا بمناسبة اعياد الكويت الوطنية بمقر السفارة في اكرا مساء امس الاول الثلاثاء.
وذكرت السفارة في بيان تلقت (كونا) نسخة منه انه حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات الرسمية والدبلوماسيين والمقيمين في غانا من بينهم نائب وزير التعليم الغاني نتيم فجور.
وبدورها أقامت القنصلية الكويتية في إسطنبول مساء امس حفل استقبال بمناسبة اعياد الكويت الوطنية بحضور العديد من الشخصيات التركية من بينهم نائب والي مدينة إسطنبول أوزلام بوزكورت ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتركيا.
وذكرت القنصلية في بيان تلقت (كونا) نسخة منه أن قنصلها العام محمد الشرجي تقدم خلال الحفل بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح والشعب الكويتي داعيا الله عز وجل أن يديم نعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار على دولة الكويت.
وأكد الشرجي متانة وعمق علاقات التعاون التي تربط دولة الكويت وتركيا وتعززت بفضل رعاية القيادتين واهتمامهما بما يخدم مصالح الشعبين.
واستذكر بكل اعتزاز وتقدير دور تركيا المشرف الذي كان بارزا في دعم تحرير دولة الكويت وإعادة الحق لأهله.
كما استذكر التوجيهات السامية من قبل القيادة السياسية الكويتية وبتكليف من مجلس الوزراء في إطار الدور الإنساني لدولة الكويت لمساعدة وإغاثة المتضررين من كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير عام 2023 والذي خلف آلاف الضحايا والمصابين.(النهاية)

ع أ ب /ط أ / غ ع




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