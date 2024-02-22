سفارات الكويت في كوريا وكمبوديا وغانا وقنصليتها في اسطنبول تحتفل بالأعياد الوطنية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 2 (كونا) -- احتفلت سفارات دولة الكويت في كوريا الجنوبية وكمبوديا وغانا وقنصليتها في اسطنبول بأعياد الكويت الوطنية التي تصادف ذكرى الاستقلال ال63 والذكرى ال33 ليوم التحرير.
وبهذه المناسبة أقام سفير دولة الكويت لدى كوريا الجنوبية ذياب الرشيدي حفل استقبال يوم أمس الأربعاء بحضور رفيع المستوى من الحكومة الكورية الجنوبية وعلى رأسها وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات بارك سانغ ووه بالإضافة إلى رؤساء البعثات الأجنبية المعتمدة لدى كوريا الجنوبية وأعضاء السلك الدبلوماسي.
ونقلت سفارة دولة الكويت لدى كوريا الجنوبية في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه عن السفير الرشيدي قوله في كلمته الترحيبية إن "الاحتفال بالعيد الوطني وذكرى التحرير مناسبة نجدد فيها الولاء والانتماء لدولة الكويت وقيادتها الرشيدة وشعبها المخلص ونستذكر فيها شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير دولة الكويت".
وأشاد بموقف كوريا الجنوبية تجاه دعم تحرير دولة الكويت مؤكدا أن "هذا الموقف النبيل سيظل راسخا في وجدان الشعب الكويتي".
كما أشاد السفير الرشيدي باستمرار التواصل على أعلى مستوى بين البلدين خلال العام الماضي وتبادل الزيارات والاجتماعات الرفيعة المستوى بينهما والتي من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما وفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي مما يحقق المصلحة المشتركة لشعبيهما ويعكس عمق العلاقات التاريخية والمميزة التي تجمعهما.
وبدوره قال الوزير بارك في كلمته إن "دولة الكويت وكوريا الجنوبية احتفظتا بعلاقاتهما الوطيدة القائمة على الثقة المتبادلة والممتدة عبر سنوات طويلة منذ عام 1979" مشيرا إلى ان "دولة الكويت تعتبر من اهم موردي الطاقة والنفط لبلاده وهو الأمر الذي ساعد على استقرار وتنمية القطاع الصناعي فيها".
وأعرب عن تطلعه لأن تؤدي الشركات الكورية دورا أكثر حيوية بالمشاركة في المشاريع التنموية الهامة بدولة الكويت وخاصة المشاريع المتعلقة برؤية (الكويت 2035) وفتح افاق جديدة للتعاون بين الجانبين في المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتكنولوجيا الرقمية والأمن الغذائي.
وفي كمبوديا ذكرت سفارة دولة الكويت في بيان تلقت (كونا) نسخة منه أنها اقامت حفلا بمناسبة اعياد الكويت الوطنية حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الكمبودي سوك تشيندا صوفيا كضيف شرف خاص وممثلا عن الحكومة الكمبودية وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء البعثات الدبلوماسية في كمبوديا.
اما في غانا فأقام السفير الكويتي محمد الخالدي حفلا بمناسبة اعياد الكويت الوطنية بمقر السفارة في اكرا مساء امس الاول الثلاثاء.
وذكرت السفارة في بيان تلقت (كونا) نسخة منه انه حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات الرسمية والدبلوماسيين والمقيمين في غانا من بينهم نائب وزير التعليم الغاني نتيم فجور.
وبدورها أقامت القنصلية الكويتية في إسطنبول مساء امس حفل استقبال بمناسبة اعياد الكويت الوطنية بحضور العديد من الشخصيات التركية من بينهم نائب والي مدينة إسطنبول أوزلام بوزكورت ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتركيا.
وذكرت القنصلية في بيان تلقت (كونا) نسخة منه أن قنصلها العام محمد الشرجي تقدم خلال الحفل بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح والشعب الكويتي داعيا الله عز وجل أن يديم نعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار على دولة الكويت.
وأكد الشرجي متانة وعمق علاقات التعاون التي تربط دولة الكويت وتركيا وتعززت بفضل رعاية القيادتين واهتمامهما بما يخدم مصالح الشعبين.
واستذكر بكل اعتزاز وتقدير دور تركيا المشرف الذي كان بارزا في دعم تحرير دولة الكويت وإعادة الحق لأهله.
كما استذكر التوجيهات السامية من قبل القيادة السياسية الكويتية وبتكليف من مجلس الوزراء في إطار الدور الإنساني لدولة الكويت لمساعدة وإغاثة المتضررين من كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير عام 2023 والذي خلف آلاف الضحايا والمصابين.(النهاية)
ع أ ب /ط أ / غ ع
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