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الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ القيادة السعودية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

2/22/2024 4:32:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 2 (كونا) -- هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال البديوي في بيان إن "هذا اليوم التاريخي شاهد حي على الإرث العظيم والإنجازات المبهرة التي عانقت سماء الطموح بقيادة حكيمة وضعت نصب عينها التنمية والازدهار لشعبها مضيئة بذلك مسارات الرقي والتقدم للمملكة العربية السعودية وتعكس المجد والعزة التي وصلت إليها المملكة منذ أول يوم لتأسيسها".
وأعرب عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في توثيق أواصر التضامن والتعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لخدمة العمل الخليجي المشترك وقضايا الأمتين العربية والإسلامية وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم أجمع.
ودعا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة ملكا وحكومة وشعبا وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على دول مجلس التعاون وشعوبها تحت قيادة قادة دول المجلس.
وتحتفل السعودية اليوم بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139 هجري الموافق 22 فبراير من عام 1727 ميلادي على يد الإمام محمد بن سعود.(النهاية)

ع ش / ض ح




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