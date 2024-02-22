الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ القيادة السعودية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 2 (كونا) -- هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال البديوي في بيان إن "هذا اليوم التاريخي شاهد حي على الإرث العظيم والإنجازات المبهرة التي عانقت سماء الطموح بقيادة حكيمة وضعت نصب عينها التنمية والازدهار لشعبها مضيئة بذلك مسارات الرقي والتقدم للمملكة العربية السعودية وتعكس المجد والعزة التي وصلت إليها المملكة منذ أول يوم لتأسيسها".
وأعرب عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في توثيق أواصر التضامن والتعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لخدمة العمل الخليجي المشترك وقضايا الأمتين العربية والإسلامية وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم أجمع.
ودعا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة ملكا وحكومة وشعبا وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على دول مجلس التعاون وشعوبها تحت قيادة قادة دول المجلس.
وتحتفل السعودية اليوم بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139 هجري الموافق 22 فبراير من عام 1727 ميلادي على يد الإمام محمد بن سعود.(النهاية)
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