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وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة

2/22/2024 4:32:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهره - 22 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة باعتباره الضمانة المثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في اي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية.
وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس ان ذلك جاء خلال لقاء شكري بنظيره الامريكي انتوني بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين (جي 20) بمدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية.
وأضافت ان "الوزيرين بحثا مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة (حماس) والكيان الاسرائيلي المحتل والتي ستسمح بإنفاذ هدنة انسانية في غزة لعدة أسابيع".
وأوضحت أن الوزيرين اتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر في هذا الشأن.
ووفقا للبيان أعرب شكري عن أسف بلاده ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار في غزة نتيجه تكرار استخدام الفيتو الأمريكي "غير المبرر" قائلا "إننا نراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية".
وحذر شكري من المخاطر الجسيمة الناجمة عن اي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية لما ينطوي على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص في هذا الشريط الضيق الذي يعد المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع.
وأكد مجددا رفض مصر القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج غزة باعتبار ذلك سيؤدي عمليا إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضا تهديدا للأمن القومي للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافيا في المنطقة.
وشدد على ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل.
وأكد شكري أهمية دور وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة باعتبارها الجهة الوحيدة التى لديها القدرة علي العمل بكفاءة على الأرض فى ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة مطالبا بإعادة النظر فى إعادة تمويل أنشطة الوكالة فى أسرع وقت.(النهاية)

ع ف ف / م خ




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