97 شهيدا بـ9 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة في يوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 شباط(بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 97 شهيدا، و132 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
واشارت الوزارة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ139 على القطاع، الى انه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب منع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم.
الى ذلك، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب اخرون بقصف طائرات الاحتلال منزل بالزوايدة وسط قطاع غزة.
كما نسف الاحتلال الإسرائيلي العديد من منازل الفلسطينيين في مخيم خانيونس وبلدة عبسان شرقي خانيونس وسط قصف مدفعي كثيف.
واكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي الى 29410 شهداء و69465 مصابا، وذلك في حصيلة غير نهائية.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
22/02/2024 12:19:21
MENAFN22022024000117011021ID1107885032
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