97 شهيدا بـ9 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة في يوم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 22 شباط(بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 97 شهيدا، و132 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الوزارة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ139 على القطاع، الى انه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب منع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم.

الى ذلك، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب اخرون بقصف طائرات الاحتلال منزل بالزوايدة وسط قطاع غزة.

كما نسف الاحتلال الإسرائيلي العديد من منازل الفلسطينيين في مخيم خانيونس وبلدة عبسان شرقي خانيونس وسط قصف مدفعي كثيف.

واكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي الى 29410 شهداء و69465 مصابا، وذلك في حصيلة غير نهائية.

--(بترا)

أ ش/ أ أ / س س

22/02/2024 12:19:21

